https://1prime.ru/20261105/ukraina-874964044.html

Economist предупредил об угрозе демографического коллапса на Украине

Economist предупредил об угрозе демографического коллапса на Украине - 05.11.2026, ПРАЙМ

Economist предупредил об угрозе демографического коллапса на Украине

Демографический коллапс угрожает Украине, говорится в статье журнала Economist. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:43+0300

2026-11-05T21:43+0300

2026-11-05T21:43+0300

украина

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Демографический коллапс угрожает Украине, говорится в статье журнала Economist. "Украина рискует столкнуться с демографическим коллапсом", - отмечается в материале на сайте издания. В материале западного издания приводятся данные о катастрофическом падении рождаемости на Украине. Коэффициент рождаемости в стране снизился с 1,2 ребенка на одну женщину в 2020 году до 0,8-0,9 в текущем, что, по данным Economist, ниже, чем в любой другой крупной стране, за исключением Южной Кореи. Как отмечается в материале, для поддержания стабильной численности населения необходим коэффициент 2,1. Ситуация усугубляется серьезным оттоком населения с Украины, пишет западное СМИ. По их данным, только в западные страны выехало около пяти миллионов граждан Украины. В октябре глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что смертность на Украине за первое полугодие текущего года превысила рождаемость в 3,5 раза. Ранее украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что украинцы как нация могут исчезнуть всего за 50 лет.

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