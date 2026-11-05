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Economist предупредил об угрозе демографического коллапса на Украине - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Economist предупредил об угрозе демографического коллапса на Украине
Economist предупредил об угрозе демографического коллапса на Украине - 05.11.2026, ПРАЙМ
Economist предупредил об угрозе демографического коллапса на Украине
Демографический коллапс угрожает Украине, говорится в статье журнала Economist. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:43+0300
2026-11-05T21:43+0300
украина
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874964044.jpg?1793904181
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Демографический коллапс угрожает Украине, говорится в статье журнала Economist. "Украина рискует столкнуться с демографическим коллапсом", - отмечается в материале на сайте издания. В материале западного издания приводятся данные о катастрофическом падении рождаемости на Украине. Коэффициент рождаемости в стране снизился с 1,2 ребенка на одну женщину в 2020 году до 0,8-0,9 в текущем, что, по данным Economist, ниже, чем в любой другой крупной стране, за исключением Южной Кореи. Как отмечается в материале, для поддержания стабильной численности населения необходим коэффициент 2,1. Ситуация усугубляется серьезным оттоком населения с Украины, пишет западное СМИ. По их данным, только в западные страны выехало около пяти миллионов граждан Украины. В октябре глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что смертность на Украине за первое полугодие текущего года превысила рождаемость в 3,5 раза. Ранее украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что украинцы как нация могут исчезнуть всего за 50 лет.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
украина
УКРАИНА
21:43 05.11.2026
 
Economist предупредил об угрозе демографического коллапса на Украине

Economist: демографический коллапс угрожает Украине

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Демографический коллапс угрожает Украине, говорится в статье журнала Economist.
"Украина рискует столкнуться с демографическим коллапсом", - отмечается в материале на сайте издания.
В материале западного издания приводятся данные о катастрофическом падении рождаемости на Украине. Коэффициент рождаемости в стране снизился с 1,2 ребенка на одну женщину в 2020 году до 0,8-0,9 в текущем, что, по данным Economist, ниже, чем в любой другой крупной стране, за исключением Южной Кореи. Как отмечается в материале, для поддержания стабильной численности населения необходим коэффициент 2,1.
Ситуация усугубляется серьезным оттоком населения с Украины, пишет западное СМИ. По их данным, только в западные страны выехало около пяти миллионов граждан Украины.
В октябре глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что смертность на Украине за первое полугодие текущего года превысила рождаемость в 3,5 раза.
Ранее украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что украинцы как нация могут исчезнуть всего за 50 лет.
 
УКРАИНА
 
 
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