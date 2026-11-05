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Внешний долг развивающихся стран в 2025 году вырос на 5,5%

Внешний долг развивающихся стран в 2025 году вырос на 5,5% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Внешний долг развивающихся стран в 2025 году вырос на 5,5%

Внешний долг развивающихся стран в 2025 году вырос на 5,5%, до рекордных 9,4 триллиона долларов, следует из сообщения Всемирного банка. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:59+0300

2026-11-05T18:59+0300

2026-11-05T18:59+0300

финансы

мировая экономика

сша

всемирный банк

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Внешний долг развивающихся стран в 2025 году вырос на 5,5%, до рекордных 9,4 триллиона долларов, следует из сообщения Всемирного банка. "Внешний долг развивающихся стран в 2025 году подскочил на 5,5% до рекордных 9,4 триллиона долларов, что является самым быстрым темпом роста с 2021 года и примерно в четыре раза превышает средний показатель за 2022–2024 годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что рост задолженности в значительной степени был обусловлен частным финансированием. При этом, объем выпуска облигаций государственными организациями увеличился до максимума за 5 лет почти на 35%, до 251 миллиарда долларов. При этом, самыми быстрыми темпами внешний долг рос в наиболее уязвимых странах, имеющих право на льготное финансирование от Всемирного банка. В среднем их задолженность увеличилась на 8,1% - до 1,3 триллиона долларов. Организация также отмечает, что страны из данной группы в 2025 году заплатили в среднем 8,2% по новым обязательствам перед частными кредиторами, что стало самым высоким показателем с 1989 года. К тому же, в 2025 году страны с низким и средним уровнем дохода выплатили 1,4 триллиона долларов США в виде основной суммы и процентов. Сумма их долга увеличилась в 1,9% к 2024 году. Таким образом, 2025 стал пятым подряд годом роста задолженности уязвимых стран. Всемирный банк отметил, что изменения валютных курсов также сыграли свою роль в отмеченном увеличении. Так, более четверти от суммы в 303 миллиарда долларов США прироста государственного долга стран с низким и средним уровнем дохода было связано с ослаблением доллара США, которое привело к увеличению долларовой стоимости долга, номинированного в других валютах. Для ряда стран-заемщиков данные валютные колебания перевесили сумму основного долга, которую они погасили в 2025 году, в результате чего их отчетный долг остался выше, несмотря на то, что страны-должники продолжали его обслуживание.

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финансы, мировая экономика, сша, всемирный банк