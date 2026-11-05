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Россия уважает право Венгрии определять энергополитику, заявил посол - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Россия уважает право Венгрии определять энергополитику, заявил посол
Россия уважает право Венгрии определять энергополитику, заявил посол - 05.11.2026, ПРАЙМ
Россия уважает право Венгрии определять энергополитику, заявил посол
Россия уважает право Венгрии определять энергополитику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:47+0300
2026-11-05T08:47+0300
газ
россия
венгрия
будапешт
брюссель
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия уважает право Венгрии определять энергополитику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными установками Брюсселя, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан 3 ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти. "Уважаем право Будапешта самостоятельно определять свою энергетическую политику, однако рассчитываем, что соответствующие решения будут отвечать экономическим интересам страны, а не приниматься под давлением политизированных установок Брюсселя", - сказал Станиславов. Глава российской дипмиссии напомнил, что действующие долгосрочные контракты на поставку российского газа в Венгрию рассчитаны до 2036 года и предусматривают определенные обязательства сторон, возможные финансовые последствия их досрочного прекращения должны оцениваться с учетом конкретных договорных условий и правовых обстоятельств, это предмет переговоров на корпоративном уровне. "Что касается стоимости альтернативных поставок, то она будет зависеть от рыночной конъюнктуры, логистики и дополнительных инфраструктурных расходов. Диверсификация источников (для Венгрии - ред.) вряд ли будет сопровождаться снижением цен", - сказал Станиславов.
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газ, россия, венгрия, будапешт, брюссель
Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Брюссель
08:47 05.11.2026
 
Россия уважает право Венгрии определять энергополитику, заявил посол

Посол Станиславов: Москва уважает право Венгрии определять энергополитику

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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия уважает право Венгрии определять энергополитику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными установками Брюсселя, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан 3 ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти.
"Уважаем право Будапешта самостоятельно определять свою энергетическую политику, однако рассчитываем, что соответствующие решения будут отвечать экономическим интересам страны, а не приниматься под давлением политизированных установок Брюсселя", - сказал Станиславов.
Глава российской дипмиссии напомнил, что действующие долгосрочные контракты на поставку российского газа в Венгрию рассчитаны до 2036 года и предусматривают определенные обязательства сторон, возможные финансовые последствия их досрочного прекращения должны оцениваться с учетом конкретных договорных условий и правовых обстоятельств, это предмет переговоров на корпоративном уровне.
"Что касается стоимости альтернативных поставок, то она будет зависеть от рыночной конъюнктуры, логистики и дополнительных инфраструктурных расходов. Диверсификация источников (для Венгрии - ред.) вряд ли будет сопровождаться снижением цен", - сказал Станиславов.
 
ГазРОССИЯВЕНГРИЯБудапештБрюссель
 
 
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