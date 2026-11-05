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В России рассматривают цифровизацию локальных туристических услуг
В России рассматривают цифровизацию локальных туристических услуг - 05.11.2026, ПРАЙМ
В России рассматривают цифровизацию локальных туристических услуг
Власти России планируют рассмотреть возможность цифровизации локальных услуг туристической индустрии, говорится в сообщении на сайте Кремля. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:22+0300
2026-11-05T15:22+0300
2026-11-05T15:24+0300
туризм
бизнес
максим орешкин
максим решетников
максут шадаев
госдума
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Власти России планируют рассмотреть возможность цифровизации локальных услуг туристической индустрии, говорится в сообщении на сайте Кремля. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин провел заседание межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. "В сфере туризма планируется рассмотреть вопросы цифровизации локальных туристических услуг и разграничения ответственности туроператора за формирование, продвижение и реализацию туристского продукта, в сфере коммуникаций, медиа и развлечений – защиту прав и доходов создателей контента", - говорится в сообщении. Так, по итогам заседания было принято решение продолжить работу над комплексными докладами по платформизации указанных отраслей. В обсуждении приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, члены межведомственной рабочей группы, а также представители экспертных групп по платформизации отраслей экономики и социальной сферы.
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туризм, бизнес, максим орешкин, максим решетников, максут шадаев, госдума
Туризм, Бизнес, Максим Орешкин, Максим Решетников, Максут Шадаев, Госдума
В России рассматривают цифровизацию локальных туристических услуг
Власти планируют рассмотреть возможность цифровизации локальных услуг туриндустрии
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Власти России планируют рассмотреть возможность цифровизации локальных услуг туристической индустрии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин провел заседание межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ.
"В сфере туризма планируется рассмотреть вопросы цифровизации локальных туристических услуг и разграничения ответственности туроператора за формирование, продвижение и реализацию туристского продукта, в сфере коммуникаций, медиа и развлечений – защиту прав и доходов создателей контента", - говорится в сообщении.
Так, по итогам заседания было принято решение продолжить работу над комплексными докладами по платформизации указанных отраслей.
В обсуждении приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, члены межведомственной рабочей группы, а также представители экспертных групп по платформизации отраслей экономики и социальной сферы.