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В России рассматривают цифровизацию локальных туристических услуг

В России рассматривают цифровизацию локальных туристических услуг - 05.11.2026, ПРАЙМ

В России рассматривают цифровизацию локальных туристических услуг

Власти России планируют рассмотреть возможность цифровизации локальных услуг туристической индустрии, говорится в сообщении на сайте Кремля. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:22+0300

2026-11-05T15:22+0300

2026-11-05T15:24+0300

туризм

бизнес

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госдума

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Власти России планируют рассмотреть возможность цифровизации локальных услуг туристической индустрии, говорится в сообщении на сайте Кремля. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин провел заседание межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. "В сфере туризма планируется рассмотреть вопросы цифровизации локальных туристических услуг и разграничения ответственности туроператора за формирование, продвижение и реализацию туристского продукта, в сфере коммуникаций, медиа и развлечений – защиту прав и доходов создателей контента", - говорится в сообщении. Так, по итогам заседания было принято решение продолжить работу над комплексными докладами по платформизации указанных отраслей. В обсуждении приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, члены межведомственной рабочей группы, а также представители экспертных групп по платформизации отраслей экономики и социальной сферы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, максим орешкин, максим решетников, максут шадаев, госдума