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Власти Севастополя рассчитывают создать резерв мощности для котельных

Власти Севастополя рассчитывают создать резерв мощности для котельных - 05.11.2026, ПРАЙМ

Власти Севастополя рассчитывают создать резерв мощности для котельных

Власти Севастополя рассчитывают создать достаточный резерв мощности для работы котельных до конца 2026 года с прибытием в город большей части из заказанных... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T23:17+0300

2026-11-05T23:17+0300

2026-11-05T23:17+0300

севастополь

михаил развожаев

всу

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Власти Севастополя рассчитывают создать достаточный резерв мощности для работы котельных до конца 2026 года с прибытием в город большей части из заказанных генераторов, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев. Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города. "Мы выделили финансирование, генераторы к нам едут, но есть проблемы с логистикой. Рассчитываем, что до конца года большая часть будет в городе, мы сможем создать достаточный резерв мощности для работы котельных", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". Губернатор добавил, что правительство Севастополя приняло постановление о возмещении бизнесу до 30% затрат на энергетическое оборудование, а физлицам - до 50%. затрат на приобретение генераторов, портативных электростанций и солнечных батарей.

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, всу