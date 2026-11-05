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Власти Севастополя рассчитывают создать резерв мощности для котельных - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Власти Севастополя рассчитывают создать резерв мощности для котельных
Власти Севастополя рассчитывают создать резерв мощности для котельных - 05.11.2026, ПРАЙМ
Власти Севастополя рассчитывают создать резерв мощности для котельных
Власти Севастополя рассчитывают создать достаточный резерв мощности для работы котельных до конца 2026 года с прибытием в город большей части из заказанных... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T23:17+0300
2026-11-05T23:17+0300
севастополь
михаил развожаев
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874966259.jpg?1793909864
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Власти Севастополя рассчитывают создать достаточный резерв мощности для работы котельных до конца 2026 года с прибытием в город большей части из заказанных генераторов, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев. Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города. "Мы выделили финансирование, генераторы к нам едут, но есть проблемы с логистикой. Рассчитываем, что до конца года большая часть будет в городе, мы сможем создать достаточный резерв мощности для работы котельных", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". Губернатор добавил, что правительство Севастополя приняло постановление о возмещении бизнесу до 30% затрат на энергетическое оборудование, а физлицам - до 50%. затрат на приобретение генераторов, портативных электростанций и солнечных батарей.
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севастополь, михаил развожаев, всу
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, ВСУ
23:17 05.11.2026
 
Власти Севастополя рассчитывают создать резерв мощности для котельных

Развожаев: власти Севастополя рассчитывают создать резерв мощности для работы котельных

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Власти Севастополя рассчитывают создать достаточный резерв мощности для работы котельных до конца 2026 года с прибытием в город большей части из заказанных генераторов, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города.
"Мы выделили финансирование, генераторы к нам едут, но есть проблемы с логистикой. Рассчитываем, что до конца года большая часть будет в городе, мы сможем создать достаточный резерв мощности для работы котельных", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что правительство Севастополя приняло постановление о возмещении бизнесу до 30% затрат на энергетическое оборудование, а физлицам - до 50%. затрат на приобретение генераторов, портативных электростанций и солнечных батарей.
 
СЕВАСТОПОЛЬМихаил РазвожаевВСУ
 
 
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