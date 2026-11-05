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Выручка Engie за 9 месяцев выросла на 2,9% - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Выручка Engie за 9 месяцев выросла на 2,9%
Выручка Engie за 9 месяцев выросла на 2,9% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Выручка Engie за 9 месяцев выросла на 2,9%
Выручка одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам первых трех кварталов текущего года увеличилась - на 2,9% в годовом выражении,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:27+0300
2026-11-05T10:39+0300
бизнес
европа
engie
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874935461.jpg?1793864382
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Выручка одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам первых трех кварталов текущего года увеличилась - на 2,9% в годовом выражении, до 54,27 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании. Показатель EBITDA несколько вырос (на 0,9%) - до 10,9 миллиарда евро, капитальные затраты увеличились в 4,6 раза, до 26,2 миллиарда. Компания также отмечает, что ее чистый долг вырос на 18,1 миллиарда евро по сравнению с концом прошлого года - до 57 миллиардов евро. Engie также сохранила финансовый прогноз на текущий год: компания ожидает чистую прибыль на долю группы (NRIgs) в верхней границе диапазона 4,9-5,5 миллиарда евро. Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии. Компания работает в 30 странах, ее штат насчитывает более 90 тысяч сотрудников.
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бизнес, европа, engie
Бизнес, ЕВРОПА, Engie
10:27 05.11.2026 (обновлено: 10:39 05.11.2026)
 
Выручка Engie за 9 месяцев выросла на 2,9%

Выручка французской Engie в I квартале выросла на 2,9% - до 54,27 миллиарда евро

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Выручка одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам первых трех кварталов текущего года увеличилась - на 2,9% в годовом выражении, до 54,27 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.
Показатель EBITDA несколько вырос (на 0,9%) - до 10,9 миллиарда евро, капитальные затраты увеличились в 4,6 раза, до 26,2 миллиарда. Компания также отмечает, что ее чистый долг вырос на 18,1 миллиарда евро по сравнению с концом прошлого года - до 57 миллиардов евро.
Engie также сохранила финансовый прогноз на текущий год: компания ожидает чистую прибыль на долю группы (NRIgs) в верхней границе диапазона 4,9-5,5 миллиарда евро.
Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии. Компания работает в 30 странах, ее штат насчитывает более 90 тысяч сотрудников.
 
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