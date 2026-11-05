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Выручка от продаж жилья в Московском регионе в октябре упала на 25%

Выручка от продаж жилья в Московском регионе в октябре упала на 25% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Выручка от продаж жилья в Московском регионе в октябре упала на 25%

Застройщики Московского региона в октябре 2026 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с октябрем прошлого года на 25% - до 185,4 миллиарда рублей,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:11+0300

2026-11-05T13:11+0300

2026-11-05T13:11+0300

недвижимость

бизнес

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Застройщики Московского региона в октябре 2026 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с октябрем прошлого года на 25% - до 185,4 миллиарда рублей, подсчитали аналитики платформы Dataflat.ru. "По сравнению с октябрем 2025 года оценка выручки рынка новостроек (текущие и планируемые поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) в октябре 2026 года оказалась ниже на 25%, а число реализованных лотов ниже на 37%. При этом средняя оценочная цена реализованного квадратного метра выше на 16% чем год назад", – говорится в сообщении. По оценке сервиса, в Москве в старых границах совокупная выручка девелоперов сократилась на 27% - до 118,1 миллиарда рублей. Количество проданных лотов снизилось на 44%. Цена же реализованного квадратного метра в среднем на 22% выше, чем год назад. В Новой Москве выручка упала на 33% - до 19,8 миллиарда рублей, регистрация розничных сделок оказалась на 51% ниже прошлого года, средняя цена квадратного метра выросла за год на 31%, сообщили в Dataflat.ru. В Московской области, по данным платформы, выручка застройщиков сократилась на 14% - до 47,5 миллиарда рублей, продажи в лотах снизились на 26% на фоне роста средней цены квадратного метра на 16%.

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