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Выручка от продаж жилья в Московском регионе в октябре упала на 25% - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Выручка от продаж жилья в Московском регионе в октябре упала на 25%
Выручка от продаж жилья в Московском регионе в октябре упала на 25% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Выручка от продаж жилья в Московском регионе в октябре упала на 25%
Застройщики Московского региона в октябре 2026 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с октябрем прошлого года на 25% - до 185,4 миллиарда рублей,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:11+0300
2026-11-05T13:11+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
новая москва
московская область
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Застройщики Московского региона в октябре 2026 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с октябрем прошлого года на 25% - до 185,4 миллиарда рублей, подсчитали аналитики платформы Dataflat.ru. "По сравнению с октябрем 2025 года оценка выручки рынка новостроек (текущие и планируемые поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) в октябре 2026 года оказалась ниже на 25%, а число реализованных лотов ниже на 37%. При этом средняя оценочная цена реализованного квадратного метра выше на 16% чем год назад", – говорится в сообщении. По оценке сервиса, в Москве в старых границах совокупная выручка девелоперов сократилась на 27% - до 118,1 миллиарда рублей. Количество проданных лотов снизилось на 44%. Цена же реализованного квадратного метра в среднем на 22% выше, чем год назад. В Новой Москве выручка упала на 33% - до 19,8 миллиарда рублей, регистрация розничных сделок оказалась на 51% ниже прошлого года, средняя цена квадратного метра выросла за год на 31%, сообщили в Dataflat.ru. В Московской области, по данным платформы, выручка застройщиков сократилась на 14% - до 47,5 миллиарда рублей, продажи в лотах снизились на 26% на фоне роста средней цены квадратного метра на 16%.
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недвижимость, бизнес, россия, москва, новая москва, московская область
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НОВАЯ МОСКВА, Московская область
13:11 05.11.2026
 
Выручка от продаж жилья в Московском регионе в октябре упала на 25%

Dataflat.ru: застройщики Московского региона в октябре сократили выручку на 25%

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Застройщики Московского региона в октябре 2026 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с октябрем прошлого года на 25% - до 185,4 миллиарда рублей, подсчитали аналитики платформы Dataflat.ru.
"По сравнению с октябрем 2025 года оценка выручки рынка новостроек (текущие и планируемые поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) в октябре 2026 года оказалась ниже на 25%, а число реализованных лотов ниже на 37%. При этом средняя оценочная цена реализованного квадратного метра выше на 16% чем год назад", – говорится в сообщении.
По оценке сервиса, в Москве в старых границах совокупная выручка девелоперов сократилась на 27% - до 118,1 миллиарда рублей. Количество проданных лотов снизилось на 44%. Цена же реализованного квадратного метра в среднем на 22% выше, чем год назад.
В Новой Москве выручка упала на 33% - до 19,8 миллиарда рублей, регистрация розничных сделок оказалась на 51% ниже прошлого года, средняя цена квадратного метра выросла за год на 31%, сообщили в Dataflat.ru.
В Московской области, по данным платформы, выручка застройщиков сократилась на 14% - до 47,5 миллиарда рублей, продажи в лотах снизились на 26% на фоне роста средней цены квадратного метра на 16%.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯМОСКВАНОВАЯ МОСКВАМосковская область
 
 
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