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Woodside планирует увеличить производство СПГ на 32% к 2032 году

Woodside планирует увеличить производство СПГ на 32% к 2032 году - 05.11.2026, ПРАЙМ

Woodside планирует увеличить производство СПГ на 32% к 2032 году

Woodside Energy Group планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 32%, до 280 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, к 2032 году,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T10:45+0300

2026-11-05T10:45+0300

2026-11-05T10:45+0300

газ

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Woodside Energy Group планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 32%, до 280 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, к 2032 году, сообщает информационное агентство Рейтер со ссылкой на заявление этой австралийской энергетической компании. Отмечается, что компания начнет производство в Скарборо на предприятии мощностью 5 миллионов тонн в год, которое должно выпустить первую партию к концу ‌этого года. Кроме того, завод СПГ в Луизиане мощностью 16,5 миллиона тонн будет введен в эксплуатацию к 2029 году. "Компания планирует увеличить производство (СПГ - ред.) на 32% - до 280 миллионов баррелей нефтяного эквивалента к 2032 году", - сообщает Рейтер. Как передает агентство, Woodside по-прежнему намерена продать часть своей доли в заводе Louisiana LNG, вторая очередь которого предусматривает расширение мощностей до 27,5 миллиона тонн в год. При этом генеральный директор компании Лиз Весткотт (Liz Westcott) сообщила изданию, что они ищут партнера, который "останется на десятилетия". Ранее компания сообщила, что уже договорилась с катарской Qatar Energy о поставках ей до 3 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет. Рейтер также передает, что Woodside, которая с 2013 года выплачивала инвесторам до 80% чистой прибыли в виде дивидендов, отказалась от этой политики. Компания заявила, что теперь будет выплачивать от 20% до 40% скорректированного операционного денежного потока, из которых 20% будут базовыми, а остальные 20% пойдут на дополнительные дивиденды или обратный выкуп акций. Woodside Energy Group - австралийская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа.

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