https://1prime.ru/20261105/woodside-874936050.html
Woodside планирует увеличить производство СПГ на 32% к 2032 году
Woodside планирует увеличить производство СПГ на 32% к 2032 году - 05.11.2026, ПРАЙМ
Woodside планирует увеличить производство СПГ на 32% к 2032 году
Woodside Energy Group планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 32%, до 280 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, к 2032 году,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:45+0300
2026-11-05T10:45+0300
2026-11-05T10:45+0300
газ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874936050.jpg?1793864754
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Woodside Energy Group планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 32%, до 280 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, к 2032 году, сообщает информационное агентство Рейтер со ссылкой на заявление этой австралийской энергетической компании.
Отмечается, что компания начнет производство в Скарборо на предприятии мощностью 5 миллионов тонн в год, которое должно выпустить первую партию к концу этого года. Кроме того, завод СПГ в Луизиане мощностью 16,5 миллиона тонн будет введен в эксплуатацию к 2029 году.
"Компания планирует увеличить производство (СПГ - ред.) на 32% - до 280 миллионов баррелей нефтяного эквивалента к 2032 году", - сообщает Рейтер.
Как передает агентство, Woodside по-прежнему намерена продать часть своей доли в заводе Louisiana LNG, вторая очередь которого предусматривает расширение мощностей до 27,5 миллиона тонн в год. При этом генеральный директор компании Лиз Весткотт (Liz Westcott) сообщила изданию, что они ищут партнера, который "останется на десятилетия".
Ранее компания сообщила, что уже договорилась с катарской Qatar Energy о поставках ей до 3 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет.
Рейтер также передает, что Woodside, которая с 2013 года выплачивала инвесторам до 80% чистой прибыли в виде дивидендов, отказалась от этой политики. Компания заявила, что теперь будет выплачивать от 20% до 40% скорректированного операционного денежного потока, из которых 20% будут базовыми, а остальные 20% пойдут на дополнительные дивиденды или обратный выкуп акций.
Woodside Energy Group - австралийская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ
Woodside планирует увеличить производство СПГ на 32% к 2032 году
Woodside Energy планирует увеличить производство СПГ на 32% к 2032 году
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Woodside Energy Group планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 32%, до 280 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, к 2032 году, сообщает информационное агентство Рейтер со ссылкой на заявление этой австралийской энергетической компании.
Отмечается, что компания начнет производство в Скарборо на предприятии мощностью 5 миллионов тонн в год, которое должно выпустить первую партию к концу этого года. Кроме того, завод СПГ в Луизиане мощностью 16,5 миллиона тонн будет введен в эксплуатацию к 2029 году.
"Компания планирует увеличить производство (СПГ - ред.) на 32% - до 280 миллионов баррелей нефтяного эквивалента к 2032 году", - сообщает Рейтер.
Как передает агентство, Woodside по-прежнему намерена продать часть своей доли в заводе Louisiana LNG, вторая очередь которого предусматривает расширение мощностей до 27,5 миллиона тонн в год. При этом генеральный директор компании Лиз Весткотт (Liz Westcott) сообщила изданию, что они ищут партнера, который "останется на десятилетия".
Ранее компания сообщила, что уже договорилась с катарской Qatar Energy о поставках ей до 3 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет.
Рейтер также передает, что Woodside, которая с 2013 года выплачивала инвесторам до 80% чистой прибыли в виде дивидендов, отказалась от этой политики. Компания заявила, что теперь будет выплачивать от 20% до 40% скорректированного операционного денежного потока, из которых 20% будут базовыми, а остальные 20% пойдут на дополнительные дивиденды или обратный выкуп акций.
Woodside Energy Group - австралийская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа.