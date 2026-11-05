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Курс юаня в начале торгов четверга растет до 12,27 рубля
Курс юаня в начале торгов четверга растет до 12,27 рубля - 05.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов четверга растет до 12,27 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет до 12,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:02+0300
2026-11-05T09:02+0300
2026-11-05T09:02+0300
рынок
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет до 12,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск повышался на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,27 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги
Курс юаня в начале торгов четверга растет до 12,27 рубля
Курс юаня на Московской бирже вырос на 8 копеек, до 12,27 рубля
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет до 12,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск повышался на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,27 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.