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Защита осужденного в Финляндии российского капитана обжалует приговор

Защита осужденного в Финляндии российского капитана обжалует приговор - 05.11.2026, ПРАЙМ

Защита осужденного в Финляндии российского капитана обжалует приговор

Защита осужденного в Финляндии российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко намерена обжаловать приговор в апелляционном суде, заявил адвокат россиянина | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:18+0300

2026-11-05T19:18+0300

2026-11-05T19:26+0300

общество

хельсинки

финский залив

финляндия

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Защита осужденного в Финляндии российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко намерена обжаловать приговор в апелляционном суде, заявил адвокат россиянина Олли Этелямяки. Окружной суд Хельсинки в четверг приговорил российского капитана судна Fitburg к 3,5 года лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. "Мой подзащитный неудовлетворен конечным результатом… Разумеется, здесь есть работа для апелляционного суда", - сказал адвокат телерадиовещателю Yle. Согласно решению суда, поступившему в распоряжение РИА Новости, осужденные по этому делу российский капитан и боцман судна - гражданин Азербайджана - могут подать апелляционную жалобу до 7 декабря. Рассмотрение дела ранее прошло в Окружном суде Хельсинки. Российский капитан судна Максименко и боцман - гражданин Азербайджана - обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запросили для них не менее 2,5 года лишения свободы. Российский капитан судна отверг предъявленные ему обвинения. Грузовое судно Finburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью гражданами России в составе экипажа, было задержано финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводных кабелей в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - оставались в стране под запретом на выезд. Посольство России в Хельсинки ранее заявило РИА Новости, что консульские сотрудники поддерживают постоянный контакт с остающимися в стране российскими моряками с судна Fitburg, а также с вовлеченными в процесс юристами.

хельсинки

финский залив

финляндия

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общество , хельсинки, финский залив, финляндия