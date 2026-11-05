https://1prime.ru/20261105/zaschitnik-874934306.html

"МТС Защитник": мошенники заманивают россиян в "домовой чат" перед зимой

"МТС Защитник": мошенники заманивают россиян в "домовой чат" перед зимой - 05.11.2026, ПРАЙМ

"МТС Защитник": мошенники заманивают россиян в "домовой чат" перед зимой

Мошенники в преддверии зимы стали писать россиянам от имени управляющих компаний и заманивать их в "домовой чат", чтобы под предлогом обсуждения уборки дворов... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:45+0300

2026-11-05T09:45+0300

2026-11-05T09:45+0300

мтс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874934306.jpg?1793861114

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии зимы стали писать россиянам от имени управляющих компаний и заманивать их в "домовой чат", чтобы под предлогом обсуждения уборки дворов украсть личные данные, рассказали РИА Новости в "МТС Защитнике". "Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с подготовкой дворов к зимнему сезону. Злоумышленники пишут от лица старших по подъезду или представителей управляющей компании и предлагают вступить в домовой чат, где якобы обсуждается актуальная тема уборки дворов перед наступлением зимы", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что схема построена на доверии к соседям и желании жильцов быть в курсе важных вопросов благоустройства. Мошенники присылают ссылку на чат в мессенджерах якобы для обсуждения темы подготовки и уборки двора перед наступлением зимы. Переходя по ней, пользователь попадает на фишинговый сайт, где его просят ввести личные данные или номер телефона для "подтверждения участия". Таким образом злоумышленники получают доступ к личной информации жертв. Как уточнили в компании, важно понимать, что настоящие старшие по подъезду и управляющие компании не рассылают ссылки для вступления в домовые чаты через мессенджеры и не требуют вводить личные данные для вступления в группы. "Рекомендуется добавляться только в те чаты, которые созданы вашими реальными соседями, а также перепроверять информацию о благоустройстве через официальные каналы управляющей компании. В случае возникновения подобной ситуации не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите личные данные. Если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы", - сказали эксперты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мтс