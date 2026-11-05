https://1prime.ru/20261105/zoloto-874939173.html

Минфин с 9 ноября по 4 декабря купит валюту и золото на 312,63 млрд рублей

Минфин с 9 ноября по 4 декабря купит валюту и золото на 312,63 млрд рублей - 05.11.2026, ПРАЙМ

Минфин с 9 ноября по 4 декабря купит валюту и золото на 312,63 млрд рублей

Минфин России с 9 ноября по 4 декабря 2026 года купит валюту и золото по бюджетному правилу на 312,63 миллиарда рублей, по 15,6 миллиарда рублей в день,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:12+0300

2026-11-05T12:12+0300

2026-11-05T12:12+0300

финансы

минфин

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Минфин России с 9 ноября по 4 декабря 2026 года купит валюту и золото по бюджетному правилу на 312,63 миллиарда рублей, по 15,6 миллиарда рублей в день, говорится в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2026 года в размере 391,16 млрд рублей", - сообщил Минфин. "Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2026 года составило -78,53 млрд рублей и вызвано главным образом более низкими (по сравнению с ожидаемыми объемами) поступлениями налога на дополнительный доход", - добавили в министерстве. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 312,63 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2026 года по 4 декабря 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 15,6 млрд рублей", - отмечается в сообщении. В период с 7 октября по 6 ноября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 279,42 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 12,7 миллиарда рублей, сообщал Минфин ранее.

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финансы, минфин