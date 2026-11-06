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ADNOC будет поставлять Индии четыре миллиона тонн СПГ в течение десяти лет
ADNOC будет поставлять Индии четыре миллиона тонн СПГ в течение десяти лет - 06.11.2026, ПРАЙМ
ADNOC будет поставлять Индии четыре миллиона тонн СПГ в течение десяти лет
Госкомпания из эмирата Абу-Даби ADNOC будет поставлять индийской Gujarat Energy 4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в течение десяти лет на основе... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:56+0300
2026-11-06T09:56+0300
2026-11-06T09:56+0300
газ
мировая экономика
индия
абу-даби
персидский залив
adnoc
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания из эмирата Абу-Даби ADNOC будет поставлять индийской Gujarat Energy 4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в течение десяти лет на основе подписанного соглашения, следует из релиза арабской компании.
"Сегодня компания ADNOC объявила о подписании долгосрочного соглашения о купле-продаже (SPA) с компанией Gujarat Energy Ltd на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Индию из международного газового портфеля XRG... В соответствии с соглашением компания Gujarat Energy будет получать до 4 миллионов тонн СПГ в течение десяти лет начиная с 2028 года", - говорится в релизе.
Отмечается, что соглашение - пятое по счету у компании, касающееся поставок СПГ в Индию.
Компания рассчитывает, что новое соглашение позволит связать запасы газа из XRG за пределами Персидского залива со спросом в Индии через глобальную торговую и маркетинговую платформу.
ADNOC подчеркнула, что соглашение также может помочь ей после 2030 года достигнуть цели реализации 47 миллионов тонн СПГ в год.
ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ.
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газ, мировая экономика, индия, абу-даби, персидский залив, adnoc
Газ, Мировая экономика, ИНДИЯ, Абу-Даби, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ADNOC
ADNOC будет поставлять Индии четыре миллиона тонн СПГ в течение десяти лет
ADNOC будет поставлять индийской Gujarat Energy 4 миллиона тонн СПГ в течение десяти лет
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания из эмирата Абу-Даби ADNOC будет поставлять индийской Gujarat Energy 4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в течение десяти лет на основе подписанного соглашения, следует из релиза арабской компании.
"Сегодня компания ADNOC объявила о подписании долгосрочного соглашения о купле-продаже (SPA) с компанией Gujarat Energy Ltd на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Индию из международного газового портфеля XRG... В соответствии с соглашением компания Gujarat Energy будет получать до 4 миллионов тонн СПГ в течение десяти лет начиная с 2028 года", - говорится в релизе.
Отмечается, что соглашение - пятое по счету у компании, касающееся поставок СПГ в Индию.
Компания рассчитывает, что новое соглашение позволит связать запасы газа из XRG за пределами Персидского залива со спросом в Индии через глобальную торговую и маркетинговую платформу.
ADNOC подчеркнула, что соглашение также может помочь ей после 2030 года достигнуть цели реализации 47 миллионов тонн СПГ в год.
ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ.