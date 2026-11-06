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Адвокат российского капитана прокомментировал приговор суда в Финляндии
Адвокат российского капитана прокомментировал приговор суда в Финляндии - 06.11.2026, ПРАЙМ
Адвокат российского капитана прокомментировал приговор суда в Финляндии
Апелляционный процесс по делу осужденного в Финляндии российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко может занять год, заявил РИА Новости его адвокат Олли | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T19:49+0300
2026-11-06T19:49+0300
2026-11-06T19:49+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Апелляционный процесс по делу осужденного в Финляндии российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко может занять год, заявил РИА Новости его адвокат Олли Этелямяки. Окружной суд Хельсинки в четверг приговорил российского капитана судна Fitburg Максименко к 3,5 года лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. По словам адвоката, это решение стало для его подзащитного неожиданным."Апелляция должна быть подана в течение 30 дней со вчерашнего дня… Точных сроков рассмотрения жалобы назвать не могу, но возможно, что процесс займет целый год", - сказал собеседник агентства. По мнению адвоката, в деле есть ряд спорных моментов, в частности вопрос о подсудности, предполагаемый умысел и квалификация преступлений. "Максименко отрицает, что действовал умышленно. Он не знал о том, что судно тащит за собой якорную цепь", - сказал собеседник агентства.Адвокат добавил, что во время рейса капитан старался дополнительно закрепить якорь, чтобы тот оказался на борту до штормовой погоды.Посольство России в Финляндии заявило РИА Новости, что обнародованное решение суда вызывает недоумение. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.
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РОССИЯ, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, Финский залив
Адвокат российского капитана прокомментировал приговор суда в Финляндии
Адвокат: апелляционный процесс по делу российского капитана в Финляндии может занять год
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Апелляционный процесс по делу осужденного в Финляндии российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко может занять год, заявил РИА Новости его адвокат Олли Этелямяки.
Окружной суд Хельсинки в четверг приговорил российского капитана судна Fitburg Максименко к 3,5 года лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. По словам адвоката, это решение стало для его подзащитного неожиданным.
"Апелляция должна быть подана в течение 30 дней со вчерашнего дня… Точных сроков рассмотрения жалобы назвать не могу, но возможно, что процесс займет целый год", - сказал собеседник агентства.
По мнению адвоката, в деле есть ряд спорных моментов, в частности вопрос о подсудности, предполагаемый умысел и квалификация преступлений.
"Максименко отрицает, что действовал умышленно. Он не знал о том, что судно тащит за собой якорную цепь", - сказал собеседник агентства.
Адвокат добавил, что во время рейса капитан старался дополнительно закрепить якорь, чтобы тот оказался на борту до штормовой погоды.
Посольство России в Финляндии заявило РИА Новости, что обнародованное решение суда вызывает недоумение. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.