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"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK - 06.11.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK, который помогает летному составу выявлять различные риски перед выполнением рейса и минимизировать возможные... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T23:37+0300
2026-11-06T23:37+0300
бизнес
финансы
аэрофлот
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK, который помогает летному составу выявлять различные риски перед выполнением рейса и минимизировать возможные ошибки, сообщил директор департамента управления безопасностью полетов компании Ильдар Абаков. "Одна из интересных разработок - модель под названием CAVOK. Это программный продукт, который помогает нашему летному составу безопасно выполнять рейс. Данный программный продукт подсвечивает риски перед выполнением полетов", - рассказал Абаков ИС "Вести". По его словам, система, в частности, предупреждает экипаж о несоответствии погодных условий, закрытии воздушного пространства и ограничениях, введенных в аэропортах. Она также учитывает информацию из сборников NOTAM и данные об ограничениях в работе радиосредств. Абаков отметил, что программа автоматизирована и призвана снизить вероятность ошибок летного состава, который при выполнении рейсов сталкивается с большим количеством рисков. Он добавил, что показатель уровня безопасности полетов в "Аэрофлоте" составляет 99,985%. По словам Абакова, цифровые продукты позволяют компании поддерживать и повышать этот показатель.
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бизнес, финансы, аэрофлот
Бизнес, Финансы, Аэрофлот
23:37 06.11.2026
 
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK

"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK, помогающий летному составу выявлять риски

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK, который помогает летному составу выявлять различные риски перед выполнением рейса и минимизировать возможные ошибки, сообщил директор департамента управления безопасностью полетов компании Ильдар Абаков.
"Одна из интересных разработок - модель под названием CAVOK. Это программный продукт, который помогает нашему летному составу безопасно выполнять рейс. Данный программный продукт подсвечивает риски перед выполнением полетов", - рассказал Абаков ИС "Вести".
По его словам, система, в частности, предупреждает экипаж о несоответствии погодных условий, закрытии воздушного пространства и ограничениях, введенных в аэропортах. Она также учитывает информацию из сборников NOTAM и данные об ограничениях в работе радиосредств.
Абаков отметил, что программа автоматизирована и призвана снизить вероятность ошибок летного состава, который при выполнении рейсов сталкивается с большим количеством рисков.
Он добавил, что показатель уровня безопасности полетов в "Аэрофлоте" составляет 99,985%. По словам Абакова, цифровые продукты позволяют компании поддерживать и повышать этот показатель.
 
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