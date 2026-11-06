https://1prime.ru/20261106/aeroflot-875008266.html
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK, который помогает летному составу выявлять различные риски перед выполнением рейса и минимизировать возможные... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T23:37+0300
2026-11-06T23:37+0300
2026-11-06T23:37+0300
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аэрофлот
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK, который помогает летному составу выявлять различные риски перед выполнением рейса и минимизировать возможные ошибки, сообщил директор департамента управления безопасностью полетов компании Ильдар Абаков.
"Одна из интересных разработок - модель под названием CAVOK. Это программный продукт, который помогает нашему летному составу безопасно выполнять рейс. Данный программный продукт подсвечивает риски перед выполнением полетов", - рассказал Абаков ИС "Вести".
По его словам, система, в частности, предупреждает экипаж о несоответствии погодных условий, закрытии воздушного пространства и ограничениях, введенных в аэропортах. Она также учитывает информацию из сборников NOTAM и данные об ограничениях в работе радиосредств.
Абаков отметил, что программа автоматизирована и призвана снизить вероятность ошибок летного состава, который при выполнении рейсов сталкивается с большим количеством рисков.
Он добавил, что показатель уровня безопасности полетов в "Аэрофлоте" составляет 99,985%. По словам Абакова, цифровые продукты позволяют компании поддерживать и повышать этот показатель.
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бизнес, финансы, аэрофлот
Бизнес, Финансы, Аэрофлот
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK
"Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK, помогающий летному составу выявлять риски
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Аэрофлот" разработал программный продукт CAVOK, который помогает летному составу выявлять различные риски перед выполнением рейса и минимизировать возможные ошибки, сообщил директор департамента управления безопасностью полетов компании Ильдар Абаков.
"Одна из интересных разработок - модель под названием CAVOK. Это программный продукт, который помогает нашему летному составу безопасно выполнять рейс. Данный программный продукт подсвечивает риски перед выполнением полетов", - рассказал Абаков ИС "Вести".
По его словам, система, в частности, предупреждает экипаж о несоответствии погодных условий, закрытии воздушного пространства и ограничениях, введенных в аэропортах. Она также учитывает информацию из сборников NOTAM и данные об ограничениях в работе радиосредств.
Абаков отметил, что программа автоматизирована и призвана снизить вероятность ошибок летного состава, который при выполнении рейсов сталкивается с большим количеством рисков.
Он добавил, что показатель уровня безопасности полетов в "Аэрофлоте" составляет 99,985%. По словам Абакова, цифровые продукты позволяют компании поддерживать и повышать этот показатель.