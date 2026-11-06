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Аэропорт Советской Гавани закрыт для очистки от снега

Аэропорт Советской Гавани закрыт для очистки от снега - 06.11.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Советской Гавани закрыт для очистки от снега

Аэропорт Советской Гавани в Хабаровском крае закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы от снега, рейсы перенесены из-за неблагоприятных погодных условий,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T09:05+0300

2026-11-06T09:05+0300

2026-11-06T09:06+0300

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хабаровские авиалинии

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ХАБАРОВСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт Советской Гавани в Хабаровском крае закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы от снега, рейсы перенесены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают "Хабаровские авиалинии". "Продлено закрытие аэропорта до 17.00 (10.00 мск)", – говорится в сообщении. Первоначально аэропорт закрыли с 09.00 до 11.00 для проведения снегоочистительных работ на взлетно-посадочной полосе, позднее ограничение продлили. Рейсы из Хабаровска в Охотск и обратно, запланированные на 3 ноября, перенесены на 7 ноября из-за погодных условий в краевом центре. На 9 ноября перенесли рейсы из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и Аян и обратно из-за неблагоприятной погоды в Николаевске. Рейсы между Хабаровском и Нельканом также отложены из-за отсутствия запасных аэродромов. Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде, метели и ветре в Хабаровском крае. В восточных районах региона порывы ветра 6 ноября достигают 30 метров в секунду, 7 ноября прогнозируются сильный и очень сильный снег, метель и ветер до 25–28 метров в секунду. В Хабаровске скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду.

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бизнес, хабаровский край, хабаровск, хабаровские авиалинии