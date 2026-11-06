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Аэропорт Советской Гавани закрыт для очистки от снега - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Советской Гавани закрыт для очистки от снега
Аэропорт Советской Гавани закрыт для очистки от снега - 06.11.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Советской Гавани закрыт для очистки от снега
Аэропорт Советской Гавани в Хабаровском крае закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы от снега, рейсы перенесены из-за неблагоприятных погодных условий,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:05+0300
2026-11-06T09:06+0300
бизнес
хабаровский край
хабаровск
хабаровские авиалинии
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ХАБАРОВСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт Советской Гавани в Хабаровском крае закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы от снега, рейсы перенесены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают "Хабаровские авиалинии". "Продлено закрытие аэропорта до 17.00 (10.00 мск)", – говорится в сообщении. Первоначально аэропорт закрыли с 09.00 до 11.00 для проведения снегоочистительных работ на взлетно-посадочной полосе, позднее ограничение продлили. Рейсы из Хабаровска в Охотск и обратно, запланированные на 3 ноября, перенесены на 7 ноября из-за погодных условий в краевом центре. На 9 ноября перенесли рейсы из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и Аян и обратно из-за неблагоприятной погоды в Николаевске. Рейсы между Хабаровском и Нельканом также отложены из-за отсутствия запасных аэродромов. Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде, метели и ветре в Хабаровском крае. В восточных районах региона порывы ветра 6 ноября достигают 30 метров в секунду, 7 ноября прогнозируются сильный и очень сильный снег, метель и ветер до 25–28 метров в секунду. В Хабаровске скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду.
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бизнес, хабаровский край, хабаровск, хабаровские авиалинии
Бизнес, Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровские авиалинии
09:05 06.11.2026 (обновлено: 09:06 06.11.2026)
 
Аэропорт Советской Гавани закрыт для очистки от снега

Аэропорт Советской Гавани в Хабаровском крае закрыли для очистки от снега

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ХАБАРОВСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт Советской Гавани в Хабаровском крае закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы от снега, рейсы перенесены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают "Хабаровские авиалинии".
"Продлено закрытие аэропорта до 17.00 (10.00 мск)", – говорится в сообщении.
Первоначально аэропорт закрыли с 09.00 до 11.00 для проведения снегоочистительных работ на взлетно-посадочной полосе, позднее ограничение продлили.
Рейсы из Хабаровска в Охотск и обратно, запланированные на 3 ноября, перенесены на 7 ноября из-за погодных условий в краевом центре. На 9 ноября перенесли рейсы из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и Аян и обратно из-за неблагоприятной погоды в Николаевске. Рейсы между Хабаровском и Нельканом также отложены из-за отсутствия запасных аэродромов.
Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде, метели и ветре в Хабаровском крае. В восточных районах региона порывы ветра 6 ноября достигают 30 метров в секунду, 7 ноября прогнозируются сильный и очень сильный снег, метель и ветер до 25–28 метров в секунду. В Хабаровске скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду.
 
БизнесХабаровский крайХабаровскХабаровские авиалинии
 
 
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