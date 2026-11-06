https://1prime.ru/20261106/aes-874983139.html
На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата
На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата - 06.11.2026, ПРАЙМ
На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата
Специалисты успешно завершили бетонирование фундамента турбоагрегата на четвертом энергоблоке строящейся в Турции "Росатомом" атомной электростанции "Аккую",... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:35+0300
2026-11-06T12:35+0300
2026-11-06T12:35+0300
промышленность
турция
алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
аккую нуклеар
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СТАМБУЛ, 6 ноя – ПРАЙМ. Специалисты успешно завершили бетонирование фундамента турбоагрегата на четвертом энергоблоке строящейся в Турции "Росатомом" атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар".
"Для команды проекта это уже четвертый фундамент турбоагрегата на АЭС "Аккую". Надежность турбоагрегата закладывается уже при сооружении его основания. Конструкция должна выдерживать не только вес турбины и генератора, но и нагрузки от их работы. Специальные пружинные блоки снижают передачу вибраций на конструкции машинного зала. Фундамент обеспечит надежную работу оборудования, которому предстоит десятилетиями генерировать электроэнергию для Турции. Поэтому в машинном зале, как и на других объектах АЭС, требования к качеству каждого элемента определяются с учетом всего срока эксплуатации энергоблоков", – процитировали в пресс-службе генерального директора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
При подготовке к бетонированию специалисты смонтировали 308 тонн арматуры, 69 тонн закладных деталей, установили анкерное оборудование для крепления турбоустановки. Сама операция велась непрерывно более суток – за это время строители уложили более 2,2 тысячи кубометров бетонной смеси с использованием девяти бетононасосов, отметили в компании.
Густое армирование, сложная геометрия фундамента и большое количество закладных деталей определили технологию укладки смеси. На протяжении всей операции бетонные заводы на площадке АЭС "Аккую" обеспечивали бесперебойную поставку смеси, а задействованные в работах специалисты координировали работу насосов и укладку бетона на разных участках.
По окончании бетонирования фундамент будет набирать проектную прочность в течение около 60 дней. После этого специалисты демонтируют опалубку и проведут освидетельствование конструкции. Качество работ проверит комиссия с участием специалистов Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) и независимой надзорной организации. По итогам проверок начнутся работы по монтажу компонентов турбоагрегата.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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промышленность, турция, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом, аккую нуклеар
Промышленность, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом, Аккую Нуклеар
На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата
На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата на четвертом энергоблоке
СТАМБУЛ, 6 ноя – ПРАЙМ. Специалисты успешно завершили бетонирование фундамента турбоагрегата на четвертом энергоблоке строящейся в Турции "Росатомом" атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар".
"Для команды проекта это уже четвертый фундамент турбоагрегата на АЭС "Аккую". Надежность турбоагрегата закладывается уже при сооружении его основания. Конструкция должна выдерживать не только вес турбины и генератора, но и нагрузки от их работы. Специальные пружинные блоки снижают передачу вибраций на конструкции машинного зала. Фундамент обеспечит надежную работу оборудования, которому предстоит десятилетиями генерировать электроэнергию для Турции. Поэтому в машинном зале, как и на других объектах АЭС, требования к качеству каждого элемента определяются с учетом всего срока эксплуатации энергоблоков", – процитировали в пресс-службе генерального директора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
При подготовке к бетонированию специалисты смонтировали 308 тонн арматуры, 69 тонн закладных деталей, установили анкерное оборудование для крепления турбоустановки. Сама операция велась непрерывно более суток – за это время строители уложили более 2,2 тысячи кубометров бетонной смеси с использованием девяти бетононасосов, отметили в компании.
Густое армирование, сложная геометрия фундамента и большое количество закладных деталей определили технологию укладки смеси. На протяжении всей операции бетонные заводы на площадке АЭС "Аккую" обеспечивали бесперебойную поставку смеси, а задействованные в работах специалисты координировали работу насосов и укладку бетона на разных участках.
По окончании бетонирования фундамент будет набирать проектную прочность в течение около 60 дней. После этого специалисты демонтируют опалубку и проведут освидетельствование конструкции. Качество работ проверит комиссия с участием специалистов Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) и независимой надзорной организации. По итогам проверок начнутся работы по монтажу компонентов турбоагрегата.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".