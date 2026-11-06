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На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата - 06.11.2026, ПРАЙМ
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На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата
На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата - 06.11.2026, ПРАЙМ
На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата
Специалисты успешно завершили бетонирование фундамента турбоагрегата на четвертом энергоблоке строящейся в Турции "Росатомом" атомной электростанции "Аккую",... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:35+0300
2026-11-06T12:35+0300
промышленность
турция
алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
аккую нуклеар
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СТАМБУЛ, 6 ноя – ПРАЙМ. Специалисты успешно завершили бетонирование фундамента турбоагрегата на четвертом энергоблоке строящейся в Турции "Росатомом" атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар". "Для команды проекта это уже четвертый фундамент турбоагрегата на АЭС "Аккую". Надежность турбоагрегата закладывается уже при сооружении его основания. Конструкция должна выдерживать не только вес турбины и генератора, но и нагрузки от их работы. Специальные пружинные блоки снижают передачу вибраций на конструкции машинного зала. Фундамент обеспечит надежную работу оборудования, которому предстоит десятилетиями генерировать электроэнергию для Турции. Поэтому в машинном зале, как и на других объектах АЭС, требования к качеству каждого элемента определяются с учетом всего срока эксплуатации энергоблоков", – процитировали в пресс-службе генерального директора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких. При подготовке к бетонированию специалисты смонтировали 308 тонн арматуры, 69 тонн закладных деталей, установили анкерное оборудование для крепления турбоустановки. Сама операция велась непрерывно более суток – за это время строители уложили более 2,2 тысячи кубометров бетонной смеси с использованием девяти бетононасосов, отметили в компании. Густое армирование, сложная геометрия фундамента и большое количество закладных деталей определили технологию укладки смеси. На протяжении всей операции бетонные заводы на площадке АЭС "Аккую" обеспечивали бесперебойную поставку смеси, а задействованные в работах специалисты координировали работу насосов и укладку бетона на разных участках. По окончании бетонирования фундамент будет набирать проектную прочность в течение около 60 дней. После этого специалисты демонтируют опалубку и проведут освидетельствование конструкции. Качество работ проверит комиссия с участием специалистов Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) и независимой надзорной организации. По итогам проверок начнутся работы по монтажу компонентов турбоагрегата. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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промышленность, турция, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом, аккую нуклеар
Промышленность, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом, Аккую Нуклеар
12:35 06.11.2026
 
На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата

На АЭС "Аккую" завершили бетонирование фундамента турбоагрегата на четвертом энергоблоке

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СТАМБУЛ, 6 ноя – ПРАЙМ. Специалисты успешно завершили бетонирование фундамента турбоагрегата на четвертом энергоблоке строящейся в Турции "Росатомом" атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар".
"Для команды проекта это уже четвертый фундамент турбоагрегата на АЭС "Аккую". Надежность турбоагрегата закладывается уже при сооружении его основания. Конструкция должна выдерживать не только вес турбины и генератора, но и нагрузки от их работы. Специальные пружинные блоки снижают передачу вибраций на конструкции машинного зала. Фундамент обеспечит надежную работу оборудования, которому предстоит десятилетиями генерировать электроэнергию для Турции. Поэтому в машинном зале, как и на других объектах АЭС, требования к качеству каждого элемента определяются с учетом всего срока эксплуатации энергоблоков", – процитировали в пресс-службе генерального директора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
При подготовке к бетонированию специалисты смонтировали 308 тонн арматуры, 69 тонн закладных деталей, установили анкерное оборудование для крепления турбоустановки. Сама операция велась непрерывно более суток – за это время строители уложили более 2,2 тысячи кубометров бетонной смеси с использованием девяти бетононасосов, отметили в компании.
Густое армирование, сложная геометрия фундамента и большое количество закладных деталей определили технологию укладки смеси. На протяжении всей операции бетонные заводы на площадке АЭС "Аккую" обеспечивали бесперебойную поставку смеси, а задействованные в работах специалисты координировали работу насосов и укладку бетона на разных участках.
По окончании бетонирования фундамент будет набирать проектную прочность в течение около 60 дней. После этого специалисты демонтируют опалубку и проведут освидетельствование конструкции. Качество работ проверит комиссия с участием специалистов Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) и независимой надзорной организации. По итогам проверок начнутся работы по монтажу компонентов турбоагрегата.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
 
ПромышленностьТУРЦИЯАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"РосатомАккую Нуклеар
 
 
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