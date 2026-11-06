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Чернаводская АЭС в Румынии возобновила работу

Чернаводская АЭС в Румынии возобновила работу - 06.11.2026, ПРАЙМ

Чернаводская АЭС в Румынии возобновила работу

Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" успешно подключен к национальной энергосистеме Румынии и начал вырабатывать электроэнергию, сообщила пресс-служба компании... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T22:38+0300

2026-11-06T22:38+0300

2026-11-06T22:38+0300

румыния

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КИШИНЕВ, 6 ноя – ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" успешно подключен к национальной энергосистеме Румынии и начал вырабатывать электроэнергию, сообщила пресс-служба компании "Нуклеарелектрика". Запуск энергоблока произошел на фоне действующих в стране временных ограничений на потребление электроэнергии промышленными предприятиями, введенных из-за дефицита водных ресурсов для охлаждения реакторов. Оба энергоблока АЭС были остановлены из-за сильной засухи и резкого снижения уровня воды в Дунае: первый - 28 июля, второй - 13 августа 2026 года. "Сегодня был успешно подключен к национальной энергосети первый энергоблок АЭС "Чернаводэ". После возобновления работы блок начал выдавать в сеть около 40 МВт электроэнергии во второй половине дня в пятницу; его установленная мощность составляет около 700 МВт.", - отмечается в сообщении компании. Полноценный выход реактора на штатные параметры генерации ожидается в субботу к 19:00 (20:00 мск), согласно графику оператора транспортной системы "Транселектрика". Запуск второго энергоблока пока не планируется, его синхронизация с энергосистемой зависит от дальнейшего устойчивого повышения уровня воды в реке. Премьер-министр Румынии Лука Николеску планирует совершить рабочую поездку на станцию в сопровождении министра энергетики Думитру Кишэлицэ. Руководители кабмина проведут встречу с топ-менеджментом компании-оператора для обсуждения текущей операционной деятельности и реализации перспективных стратегических проектов. Ранее правительство Румынии продлило до 30 ноября действие специального постановления, которое наделяет системного оператора полномочиями по ограничению энергопотребления крупными промышленными предприятиями и приостановке экспорта электричества в условиях кризисных явлений на профильном рынке. Данные меры были приняты в августе из-за критического падения уровня воды в водоемах, в том числе на Дунае, обеспечивающих охлаждение реакторов на обеих блок-секциях станции.

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