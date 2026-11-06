https://1prime.ru/20261106/airbus-874980028.html

Airbus в октябре получила заказы на 202 самолета

Airbus в октябре получила заказы на 202 самолета - 06.11.2026, ПРАЙМ

Airbus в октябре получила заказы на 202 самолета

Европейская авиастроительная корпорация Airbus в октябре получила коммерческие заказы на 202 самолета, что в примерно 12 раз больше показателя предшествующего... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:31+0300

2026-11-06T11:31+0300

2026-11-06T11:31+0300

бизнес

airbus

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в октябре получила коммерческие заказы на 202 самолета, что в примерно 12 раз больше показателя предшествующего месяца, следует из сообщения компании. С начала года Airbus получила заказы на 1376 самолетов. С учетом отмен заказы с начала года составили 1305 самолетов. Поставки самолетов клиентам компании в октябре выросли на 3% в месячном выражении - до 74 единиц. С начала года был поставлен 621 самолет, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

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бизнес, airbus