https://1prime.ru/20261106/airbus-874980028.html
Airbus в октябре получила заказы на 202 самолета
Airbus в октябре получила заказы на 202 самолета - 06.11.2026, ПРАЙМ
Airbus в октябре получила заказы на 202 самолета
Европейская авиастроительная корпорация Airbus в октябре получила коммерческие заказы на 202 самолета, что в примерно 12 раз больше показателя предшествующего... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:31+0300
2026-11-06T11:31+0300
2026-11-06T11:31+0300
бизнес
airbus
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в октябре получила коммерческие заказы на 202 самолета, что в примерно 12 раз больше показателя предшествующего месяца, следует из сообщения компании.
С начала года Airbus получила заказы на 1376 самолетов. С учетом отмен заказы с начала года составили 1305 самолетов.
Поставки самолетов клиентам компании в октябре выросли на 3% в месячном выражении - до 74 единиц. С начала года был поставлен 621 самолет, следует из данных на сайте компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, airbus
Airbus в октябре получила заказы на 202 самолета
Airbus в октябре получила коммерческие заказы на 202 самолета
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в октябре получила коммерческие заказы на 202 самолета, что в примерно 12 раз больше показателя предшествующего месяца, следует из сообщения компании.
С начала года Airbus получила заказы на 1376 самолетов. С учетом отмен заказы с начала года составили 1305 самолетов.
Поставки самолетов клиентам компании в октябре выросли на 3% в месячном выражении - до 74 единиц. С начала года был поставлен 621 самолет, следует из данных на сайте компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.