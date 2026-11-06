https://1prime.ru/20261106/akr-874984649.html
АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Яндекс банка"
АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Яндекс банка" - 06.11.2026, ПРАЙМ
АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Яндекс банка"
Рейтинговое агентство АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Яндекс банка" до "позитивного" со "стабильного", сам рейтинг подтвержден на уровне "А(RU)",... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:06+0300
2026-11-06T13:06+0300
2026-11-06T13:06+0300
банки
финансы
акра
яндекс банк
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Яндекс банка" до "позитивного" со "стабильного", сам рейтинг подтвержден на уровне "А(RU)", сообщает агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Яндекс банк" на уровне А(RU), изменив прогноз на "позитивный", - говорится в сообщении. Предыдущий прогноз, согласно данным АКРА, - "стабильный".
Отмечается, что рейтинг обусловлен высокой вероятностью предоставления банку поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности, сильной позицией по капиталу, удовлетворительным риск-профилем и адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Изменение прогноза на "позитивный" отражает ожидание кредитного агентства возможного повышения оценки бизнес-профиля "Яндекс банка", учитывая его финансовые результаты, рост бизнеса и положение на рынке банковских услуг.
Бизнес-профиль банка оценивается как удовлетворительный благодаря увеличению объемов бизнеса в рамках реализации своей стратегии развития, а также сохранению способности формировать положительный финансовый результат.
"Яндекс банк" сохраняет нацеленность на масштабирование запущенных продуктов для физических лиц, а также на развитие транзакционных сервисов и расширение кредитования юридических лиц. Качество управления банка соответствует масштабу и структуре его операций на данном этапе развития", - отмечает агентство.
Сильная позиция по капиталу учитывает устойчивый уровень достаточности капитала. Норматив Н1.2 на 1 сентября составил 11,41%.
При этом АКРА отмечает, что "Яндекс банк" вышел из инвестиционной стадии развития, начав формировать капитал собственными силами: по итогам 2025 года прибыль банка по МСФО превысила 4 миллиарда рублей. Рейтинговое агентство не ожидает изменения тенденции в будущем - по итогам января-июня 2026 года прибыль банка составила около 7 миллиардов рублей.
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банки, финансы, акра, яндекс банк
Банки, Финансы, АКРА, Яндекс Банк
АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Яндекс банка"
АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Яндекс банка" до "позитивного"
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Яндекс банка" до "позитивного" со "стабильного", сам рейтинг подтвержден на уровне "А(RU)", сообщает агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Яндекс банк" на уровне А(RU), изменив прогноз на "позитивный", - говорится в сообщении. Предыдущий прогноз, согласно данным АКРА, - "стабильный".
Отмечается, что рейтинг обусловлен высокой вероятностью предоставления банку поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности, сильной позицией по капиталу, удовлетворительным риск-профилем и адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Изменение прогноза на "позитивный" отражает ожидание кредитного агентства возможного повышения оценки бизнес-профиля "Яндекс банка", учитывая его финансовые результаты, рост бизнеса и положение на рынке банковских услуг.
Бизнес-профиль банка оценивается как удовлетворительный благодаря увеличению объемов бизнеса в рамках реализации своей стратегии развития, а также сохранению способности формировать положительный финансовый результат.
"Яндекс банк" сохраняет нацеленность на масштабирование запущенных продуктов для физических лиц, а также на развитие транзакционных сервисов и расширение кредитования юридических лиц. Качество управления банка соответствует масштабу и структуре его операций на данном этапе развития", - отмечает агентство.
Сильная позиция по капиталу учитывает устойчивый уровень достаточности капитала. Норматив Н1.2 на 1 сентября составил 11,41%.
При этом АКРА отмечает, что "Яндекс банк" вышел из инвестиционной стадии развития, начав формировать капитал собственными силами: по итогам 2025 года прибыль банка по МСФО превысила 4 миллиарда рублей. Рейтинговое агентство не ожидает изменения тенденции в будущем - по итогам января-июня 2026 года прибыль банка составила около 7 миллиардов рублей.