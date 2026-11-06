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Россия приготовила дополнительные меры защиты на случай конфискации активов

Россия приготовила дополнительные меры защиты на случай конфискации активов - 06.11.2026, ПРАЙМ

Россия приготовила дополнительные меры защиты на случай конфискации активов

Россия приготовила дополнительные меры защиты своих интересов на случай, если основная часть замороженных активов страны будет изъята Евросоюзом, ответ будет... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T08:54+0300

2026-11-06T08:54+0300

2026-11-06T08:54+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия приготовила дополнительные меры защиты своих интересов на случай, если основная часть замороженных активов страны будет изъята Евросоюзом, ответ будет болезненным, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным", - сказал он агентству. Москве есть чем ответить, "и этот болезненный ответ будет осуществлен в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях", подчеркнул дипломат. Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что эксперты в Евросоюзе обсуждают предложения о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Евробюрократы опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать киевский режим, отметили в СВР. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, москва, европа, запад, сергей лавров, ес, мид рф, euroclear