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Акции Airbnb дорожают после закрытия торгов на 11% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Акции Airbnb дорожают после закрытия торгов на 11%
Акции Airbnb дорожают после закрытия торгов на 11% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Акции Airbnb дорожают после закрытия торгов на 11%
Акции сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb дорожают после закрытия торгов четверга на 11% вслед за публикацией финансовой отчетности, свидетельствуют данные | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:14+0300
2026-11-06T10:14+0300
рынок
бизнес
airbnb
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb дорожают после закрытия торгов четверга на 11% вслед за публикацией финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов. На предварительных торгах акции компании дорожают на 11,06%, до 188,94 доллара. В четверг акции подешевели на 3,54%, до 170,13 доллара. Квартальная разводненная прибыль компании на акцию выросла до 3,16 доллара с 2,21 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,85 доллара. Выручка за три отчетных месяца выросла на 18,9% в годовом выражении, до 4,869 миллиарда долларов, при прогнозе в 4,75 миллиарда. Чистая прибыль составила 1,89 миллиарда долларов, что на 37,6% выше, чем в третьем квартале прошлого года. По итогам всех трех кварталов года выручка выросла на 17,9% в годовом выражении, до 11,155 миллиарда долларов. Чистая прибыль поднялась на 32,1%, до 2,866 миллиарда, а разводненная прибыль на акцию - до 4,77 доллара с 3,47 доллара годом ранее. По итогам текущего квартала компания ожидает получить выручку в 3,22-3,28 миллиарда долларов, что представляет собой годовой рост в 16-18%. А за весь год рост выручки прогнозируется на 17-19%, тогда как кварталом ранее годовой прогноз предполагал увеличение показателя "как минимум на 14-16%". Вместе с тем сервис объявил об утверждении программы обратного выкупа акций на сумму до 12 миллиардов долларов. Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2007 года. Сайт компании содержит более 9 миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 150 тысячах городов по всему миру.
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40
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рынок, бизнес, airbnb
Рынок, Бизнес, Airbnb
10:14 06.11.2026
 
Акции Airbnb дорожают после закрытия торгов на 11%

Акции Airbnb дорожают на 11% вслед за публикацией финансовой отчетности

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb дорожают после закрытия торгов четверга на 11% вслед за публикацией финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.
На предварительных торгах акции компании дорожают на 11,06%, до 188,94 доллара. В четверг акции подешевели на 3,54%, до 170,13 доллара.
Квартальная разводненная прибыль компании на акцию выросла до 3,16 доллара с 2,21 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,85 доллара.
Выручка за три отчетных месяца выросла на 18,9% в годовом выражении, до 4,869 миллиарда долларов, при прогнозе в 4,75 миллиарда. Чистая прибыль составила 1,89 миллиарда долларов, что на 37,6% выше, чем в третьем квартале прошлого года.
По итогам всех трех кварталов года выручка выросла на 17,9% в годовом выражении, до 11,155 миллиарда долларов. Чистая прибыль поднялась на 32,1%, до 2,866 миллиарда, а разводненная прибыль на акцию - до 4,77 доллара с 3,47 доллара годом ранее.
По итогам текущего квартала компания ожидает получить выручку в 3,22-3,28 миллиарда долларов, что представляет собой годовой рост в 16-18%. А за весь год рост выручки прогнозируется на 17-19%, тогда как кварталом ранее годовой прогноз предполагал увеличение показателя "как минимум на 14-16%".
Вместе с тем сервис объявил об утверждении программы обратного выкупа акций на сумму до 12 миллиардов долларов.
Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2007 года. Сайт компании содержит более 9 миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 150 тысячах городов по всему миру.
 
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