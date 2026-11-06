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Акции компаний Маска подорожали после сильного снижения днем ранее - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Акции компаний Маска подорожали после сильного снижения днем ранее
Акции компаний Маска подорожали после сильного снижения днем ранее - 06.11.2026, ПРАЙМ
Акции компаний Маска подорожали после сильного снижения днем ранее
Стоимость акций компаний американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla дорожают почти на 6% и на 4% соответственно после сильного снижения на... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T19:03+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций компаний американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla дорожают почти на 6% и на 4% соответственно после сильного снижения на предыдущей сессии, следует из данных торгов. По состоянию на 18.42 мск цена акций Tesla росла на 3,97% - до 357,32 доллара за ценную бумагу. В то же время стоимость акций SpaceX поднималась на 5,79% - до 130,78 доллара. По итогам торгов четверга бумаги Tesla подешевели на 10,77%, SpaceX - на 9,05%, Ранее в пятницу Маск в соцсети X сообщил, что Tesla примерно в середине следующего года начнет сворачивать производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси Cybercab. Также инвесторы оценивали экономические данные США. Безработица в Соединенных Штатах в октябре снизилась до 4,1% с 4,2% в сентябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 165 тысяч. Ожидалось сохранение безработицы на уровне сентября, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался лишь на 65 тысяч. SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов. Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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192
40
192
40
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5
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рынок, торги, сша, spacex, tesla, cybertruck, toyota camry
Рынок, Торги, США, SpaceX, Tesla, Cybertruck, Toyota Camry
19:03 06.11.2026 (обновлено: 19:06 06.11.2026)
 
Акции компаний Маска подорожали после сильного снижения днем ранее

Акции компаний Маска SpaceX и Tesla дорожают почти на 6% и на 4% соответственно

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций компаний американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla дорожают почти на 6% и на 4% соответственно после сильного снижения на предыдущей сессии, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.42 мск цена акций Tesla росла на 3,97% - до 357,32 доллара за ценную бумагу. В то же время стоимость акций SpaceX поднималась на 5,79% - до 130,78 доллара.
По итогам торгов четверга бумаги Tesla подешевели на 10,77%, SpaceX - на 9,05%,
Ранее в пятницу Маск в соцсети X сообщил, что Tesla примерно в середине следующего года начнет сворачивать производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси Cybercab.
Также инвесторы оценивали экономические данные США. Безработица в Соединенных Штатах в октябре снизилась до 4,1% с 4,2% в сентябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 165 тысяч. Ожидалось сохранение безработицы на уровне сентября, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался лишь на 65 тысяч.
SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.
Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
 
РынокТоргиСШАSpaceXTeslaCybertruckToyota Camry
 
 
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