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Акции компаний Маска подорожали после сильного снижения днем ранее

Акции компаний Маска подорожали после сильного снижения днем ранее - 06.11.2026, ПРАЙМ

Акции компаний Маска подорожали после сильного снижения днем ранее

Стоимость акций компаний американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla дорожают почти на 6% и на 4% соответственно после сильного снижения на... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T19:03+0300

2026-11-06T19:03+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций компаний американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla дорожают почти на 6% и на 4% соответственно после сильного снижения на предыдущей сессии, следует из данных торгов. По состоянию на 18.42 мск цена акций Tesla росла на 3,97% - до 357,32 доллара за ценную бумагу. В то же время стоимость акций SpaceX поднималась на 5,79% - до 130,78 доллара. По итогам торгов четверга бумаги Tesla подешевели на 10,77%, SpaceX - на 9,05%, Ранее в пятницу Маск в соцсети X сообщил, что Tesla примерно в середине следующего года начнет сворачивать производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси Cybercab. Также инвесторы оценивали экономические данные США. Безработица в Соединенных Штатах в октябре снизилась до 4,1% с 4,2% в сентябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 165 тысяч. Ожидалось сохранение безработицы на уровне сентября, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался лишь на 65 тысяч. SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов. Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

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рынок, торги, сша, spacex, tesla, cybertruck, toyota camry