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"Алроса" впервые в России добыла редкий голубой алмаз
"Алроса" впервые в России добыла редкий голубой алмаз - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Алроса" впервые в России добыла редкий голубой алмаз
"Алроса" впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сейчас специалисты ограняют его, после чего в конце ноября... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:12+0300
2026-11-06T13:12+0300
2026-11-06T13:12+0300
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якутия
алроса
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сейчас специалисты ограняют его, после чего в конце ноября представят готовый бриллиант, сообщила компания.
"Алроса" добыла первый в России природный голубой алмаз ювелирного качества. Уникальный кристалл весом 2,74 карата был извлечен на Накынском кимберлитовом поле в Якутии. Находка стала первым зафиксированным случаем обнаружения подобного алмаза на российских месторождениях. В настоящее время компания завершает огранку драгоценного кристалла и планирует представить бриллиант в конце ноября 2026 года", - сообщила компания.
Голубой алмаз - один из самых редких и ценных драгоценных камней на планете. Его необычный цвет обусловлен присутствием бора, атомы которого замещают атомы углерода в кристаллической решетке алмаза.
Исключительная особенность находки "Алросы" - высокая чистота кристалла. В нем полностью отсутствуют внутренние включения, что в сочетании с редкой природной окраской делает алмаз особенно ценным для ювелиров.
якутия
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бизнес, россия, промышленность, якутия, алроса
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, ЯКУТИЯ, Алроса
"Алроса" впервые в России добыла редкий голубой алмаз
"Алроса" впервые в России добыла редкий голубой алмаз весом 2,74 карата
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сейчас специалисты ограняют его, после чего в конце ноября представят готовый бриллиант, сообщила компания.
"Алроса" добыла первый в России природный голубой алмаз ювелирного качества. Уникальный кристалл весом 2,74 карата был извлечен на Накынском кимберлитовом поле в Якутии. Находка стала первым зафиксированным случаем обнаружения подобного алмаза на российских месторождениях. В настоящее время компания завершает огранку драгоценного кристалла и планирует представить бриллиант в конце ноября 2026 года", - сообщила компания.
Голубой алмаз - один из самых редких и ценных драгоценных камней на планете. Его необычный цвет обусловлен присутствием бора, атомы которого замещают атомы углерода в кристаллической решетке алмаза.
Исключительная особенность находки "Алросы" - высокая чистота кристалла. В нем полностью отсутствуют внутренние включения, что в сочетании с редкой природной окраской делает алмаз особенно ценным для ювелиров.