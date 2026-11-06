https://1prime.ru/20261106/alros-874985167.html

"Алроса" впервые в России добыла редкий голубой алмаз

"Алроса" впервые в России добыла редкий голубой алмаз - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Алроса" впервые в России добыла редкий голубой алмаз

"Алроса" впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сейчас специалисты ограняют его, после чего в конце ноября... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:12+0300

2026-11-06T13:12+0300

2026-11-06T13:12+0300

бизнес

россия

промышленность

якутия

алроса

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сейчас специалисты ограняют его, после чего в конце ноября представят готовый бриллиант, сообщила компания. "Алроса" добыла первый в России природный голубой алмаз ювелирного качества. Уникальный кристалл весом 2,74 карата был извлечен на Накынском кимберлитовом поле в Якутии. Находка стала первым зафиксированным случаем обнаружения подобного алмаза на российских месторождениях. В настоящее время компания завершает огранку драгоценного кристалла и планирует представить бриллиант в конце ноября 2026 года", - сообщила компания. Голубой алмаз - один из самых редких и ценных драгоценных камней на планете. Его необычный цвет обусловлен присутствием бора, атомы которого замещают атомы углерода в кристаллической решетке алмаза. Исключительная особенность находки "Алросы" - высокая чистота кристалла. В нем полностью отсутствуют внутренние включения, что в сочетании с редкой природной окраской делает алмаз особенно ценным для ювелиров.

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бизнес, россия, промышленность, якутия, алроса