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Аналитики: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Аналитики: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2%
Аналитики: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2%
Безработица в США в октябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 65 тысяч, | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:16+0300
2026-11-06T08:16+0300
мировая экономика
сша
германия
евростат
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Безработица в США в октябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 65 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Министерство труда страны опубликует соответствующий релиз в пятницу, 6 ноября, в 16.30 мск. В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики считают, что в сентябре промпроизводство Германии осталось на прежнем уровне после увеличения на 0,5% месяцем ранее. В 13.00 мск Евростат опубликует данные об изменении объема розничных продаж в еврозоне. Аналитики полагают, что показатель в сентябре снизился на 0,1% в месячном выражении и вырос на 0,6% в годовом. В 18.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в ноябре показатель остался на уровне октября в 48 пунктов. В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 октября их число выросло на 2, составив 462.
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мировая экономика, сша, германия, евростат
Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Евростат
08:16 06.11.2026
 
Аналитики: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2%

Trading Economics: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2%

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Безработица в США в октябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 65 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Министерство труда страны опубликует соответствующий релиз в пятницу, 6 ноября, в 16.30 мск.
В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики считают, что в сентябре промпроизводство Германии осталось на прежнем уровне после увеличения на 0,5% месяцем ранее.
В 13.00 мск Евростат опубликует данные об изменении объема розничных продаж в еврозоне. Аналитики полагают, что показатель в сентябре снизился на 0,1% в месячном выражении и вырос на 0,6% в годовом.
В 18.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в ноябре показатель остался на уровне октября в 48 пунктов.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 октября их число выросло на 2, составив 462.
 
Мировая экономикаСШАГЕРМАНИЯЕвростат
 
 
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