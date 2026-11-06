https://1prime.ru/20261106/analitiki-874970233.html
Аналитики: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2%
Аналитики: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2%
Безработица в США в октябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 65 тысяч, | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:16+0300
2026-11-06T08:16+0300
2026-11-06T08:16+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Безработица в США в октябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 65 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Министерство труда страны опубликует соответствующий релиз в пятницу, 6 ноября, в 16.30 мск.
В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики считают, что в сентябре промпроизводство Германии осталось на прежнем уровне после увеличения на 0,5% месяцем ранее.
В 13.00 мск Евростат опубликует данные об изменении объема розничных продаж в еврозоне. Аналитики полагают, что показатель в сентябре снизился на 0,1% в месячном выражении и вырос на 0,6% в годовом.
В 18.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в ноябре показатель остался на уровне октября в 48 пунктов.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 октября их число выросло на 2, составив 462.
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мировая экономика, сша, германия, евростат
Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Евростат
Аналитики: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2%
Trading Economics: безработица в США в октябре осталась на уровне 4,2%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Безработица в США в октябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 65 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Министерство труда страны опубликует соответствующий релиз в пятницу, 6 ноября, в 16.30 мск.
В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики считают, что в сентябре промпроизводство Германии осталось на прежнем уровне после увеличения на 0,5% месяцем ранее.
В 13.00 мск Евростат опубликует данные об изменении объема розничных продаж в еврозоне. Аналитики полагают, что показатель в сентябре снизился на 0,1% в месячном выражении и вырос на 0,6% в годовом.
В 18.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в ноябре показатель остался на уровне октября в 48 пунктов.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 октября их число выросло на 2, составив 462.