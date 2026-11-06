Оборотная сторона банкротства: кто на самом деле зарабатывает на долгах

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. По данным "Федресурса", в 2025 году количество судебных банкротств физических лиц в России достигло 568 тысяч — на 31,5% больше, чем годом ранее. В июле 2025 года Государственная Дума внесла изменения в закон "О рекламе" в части услуг, связанных с банкротством граждан. С 1 января 2026 года запрещено давать гарантии или прямо обещать освобождение от денежных обязательств, призывать не исполнять долги, а также утверждать, что государство создало специальную систему для освобождения граждан от обязательств.Несмотря на то, что ограничения для профессиональных "раздолжнителей" действуют уже почти год, ситуация на рынке банкротства физлиц меняется слабо. Как действующий арбитражный управляющий, каждый день занимающийся банкротствами, я продолжаю наблюдать множество нарушений. В интернете периодически всплывает рекламный баннер о списании долгов граждан со слегка размытым фото председателя правительства Михаила Мишустина на фоне российского триколора. К примеру, мне регулярно поступают телефонные звонки, где голос девушки сообщает, что "в этом году по государственной программе по поручению президента каждому гражданину дается право списать свои долги". И это не единственные примеры.На самом деле никаких поручений президента нет. Банкротство — это не госпрограмма, которая в следующем году закончится или станет дороже. Бороться с такими рекламными приемами пока сложно: телефонные номера подменные, а баннеры ведут на сайты, формально "раздолжнителям" не принадлежащие.Реформа прошла мимо управляющих8 июля 2026 года Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о масштабной реформе банкротства. Основной акцент сделан на восстановление платежеспособности должников — реструктуризацию долгов и санацию. Инициатива в целом правильная. Однако изменения закона совсем не коснулись размера вознаграждения арбитражных управляющих в банкротстве физлиц. Объясню, почему это важно не только для нас как управляющих.С 2014 года, когда в России только появилось банкротство граждан, вознаграждение управляющего осталось неизменным — 25 тысяч рублей. Этих денег не хватает покрыть даже обязательные расходы. В результате на рынке сложился устойчивый ценник: за банкротство гражданина в регионах просят от 100–150 тысяч рублей, в столице — от 200 тысяч и выше. Мне известны случаи, когда граждане отдавали за свое банкротство свыше полумиллиона.Весь абсурд в том, что человек, бывает, идет в банкротство с долгом в 350 тысяч и платит за процедуру 150–200 тысяч. При этом финансовому управляющему достается от силы 50 тысяч, остальные деньги уходят "раздолжнителям", а кредиторы остаются ни с чем. По сути, это теневые доходы посредников, с которых управляющий мог бы уплачивать прозрачные 13% НДФЛ в бюджет. Это также снизило бы число случаев, когда должника просят платить еще и еще под угрозой не завершить процедуру или не списать долги.Имущество, которое "не тронут"Бывает, ко мне приходят люди после таких "раздолжнителей" и рассказывают, что имущество, которое они формально переписали на родственников, в банкротстве якобы не тронут. Им так пообещали. Объясняю, что это не так, и для людей это становится шоком.Отдельно стоит сказать о тех, кто в надежде сэкономить подает на банкротство, вообще ни с кем не договариваясь. Они думают, что случайно выбранный судом управляющий обанкротит их всего за 25 тысяч рублей депозита. Это очень плохое решение. Таких должников либо вообще никто не берется банкротить, либо управляющий пытается выжать с них по максимуму, оспаривая все подряд — даже переводы по СБП. Поэтому мой совет — искать компетентного арбитражного управляющего и договариваться напрямую, а не идти к фирмам-посредникам.Кредиторы платят за чужую прибыльКредиторы, в основном банки, по завершении банкротства остаются ни с чем — долги гражданина списываются. Зато сотни тысяч рублей с каждого должника оседают в карманах "раздолжнителей". В последнее время у них появилась даже самостоятельная услуга "выкуп долгов", когда заемщикам предлагают закрыть их обязательства перед банками за 20–30%. Очевидно, что складывается новый рынок таких услуг.Так не разумнее ли изменить законодательство и узаконить наконец практику выкупа гражданами своих долгов у банков? Учитывая, что банки продают долговые портфели коллекторам за 1–5% от номинала, должники готовы заплатить в разы больше, лишь бы избежать банкротства. Тогда банки будут получать больше денег и меньше возможных убытков станут закладывать в ставки по кредитам для добросовестных заемщиков. А многомиллионная армия банкротов в нашей стране перестанет расти ужасающими темпами.Пока сфера банкротства физлиц будет оставаться такой "серой зоной", страдать будут и сами граждане-банкроты, и государство, и банковская система.Автор: Артем Ананьев, арбитражный управляющий, президент Правозащитного фонда "Отечество"
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. По данным "Федресурса", в 2025 году количество судебных банкротств физических лиц в России достигло 568 тысяч — на 31,5% больше, чем годом ранее. В июле 2025 года Государственная Дума внесла изменения в закон "О рекламе" в части услуг, связанных с банкротством граждан. С 1 января 2026 года запрещено давать гарантии или прямо обещать освобождение от денежных обязательств, призывать не исполнять долги, а также утверждать, что государство создало специальную систему для освобождения граждан от обязательств.
Несмотря на то, что ограничения для профессиональных "раздолжнителей" действуют уже почти год, ситуация на рынке банкротства физлиц меняется слабо. Как действующий арбитражный управляющий, каждый день занимающийся банкротствами, я продолжаю наблюдать множество нарушений. В интернете периодически всплывает рекламный баннер о списании долгов граждан со слегка размытым фото председателя правительства Михаила Мишустина на фоне российского триколора. К примеру, мне регулярно поступают телефонные звонки, где голос девушки сообщает, что "в этом году по государственной программе по поручению президента каждому гражданину дается право списать свои долги". И это не единственные примеры.
На самом деле никаких поручений президента нет. Банкротство — это не госпрограмма, которая в следующем году закончится или станет дороже. Бороться с такими рекламными приемами пока сложно: телефонные номера подменные, а баннеры ведут на сайты, формально "раздолжнителям" не принадлежащие.
Реформа прошла мимо управляющих
8 июля 2026 года Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о масштабной реформе банкротства. Основной акцент сделан на восстановление платежеспособности должников — реструктуризацию долгов и санацию. Инициатива в целом правильная. Однако изменения закона совсем не коснулись размера вознаграждения арбитражных управляющих в банкротстве физлиц. Объясню, почему это важно не только для нас как управляющих.
С 2014 года, когда в России только появилось банкротство граждан, вознаграждение управляющего осталось неизменным — 25 тысяч рублей. Этих денег не хватает покрыть даже обязательные расходы. В результате на рынке сложился устойчивый ценник: за банкротство гражданина в регионах просят от 100–150 тысяч рублей, в столице — от 200 тысяч и выше. Мне известны случаи, когда граждане отдавали за свое банкротство свыше полумиллиона.
Весь абсурд в том, что человек, бывает, идет в банкротство с долгом в 350 тысяч и платит за процедуру 150–200 тысяч. При этом финансовому управляющему достается от силы 50 тысяч, остальные деньги уходят "раздолжнителям", а кредиторы остаются ни с чем. По сути, это теневые доходы посредников, с которых управляющий мог бы уплачивать прозрачные 13% НДФЛ в бюджет. Это также снизило бы число случаев, когда должника просят платить еще и еще под угрозой не завершить процедуру или не списать долги.
Имущество, которое "не тронут"
Бывает, ко мне приходят люди после таких "раздолжнителей" и рассказывают, что имущество, которое они формально переписали на родственников, в банкротстве якобы не тронут. Им так пообещали. Объясняю, что это не так, и для людей это становится шоком.
Отдельно стоит сказать о тех, кто в надежде сэкономить подает на банкротство, вообще ни с кем не договариваясь. Они думают, что случайно выбранный судом управляющий обанкротит их всего за 25 тысяч рублей депозита. Это очень плохое решение. Таких должников либо вообще никто не берется банкротить, либо управляющий пытается выжать с них по максимуму, оспаривая все подряд — даже переводы по СБП. Поэтому мой совет — искать компетентного арбитражного управляющего и договариваться напрямую, а не идти к фирмам-посредникам.
Кредиторы платят за чужую прибыль
Кредиторы, в основном банки, по завершении банкротства остаются ни с чем — долги гражданина списываются. Зато сотни тысяч рублей с каждого должника оседают в карманах "раздолжнителей". В последнее время у них появилась даже самостоятельная услуга "выкуп долгов", когда заемщикам предлагают закрыть их обязательства перед банками за 20–30%. Очевидно, что складывается новый рынок таких услуг.
Так не разумнее ли изменить законодательство и узаконить наконец практику выкупа гражданами своих долгов у банков? Учитывая, что банки продают долговые портфели коллекторам за 1–5% от номинала, должники готовы заплатить в разы больше, лишь бы избежать банкротства. Тогда банки будут получать больше денег и меньше возможных убытков станут закладывать в ставки по кредитам для добросовестных заемщиков. А многомиллионная армия банкротов в нашей стране перестанет расти ужасающими темпами.
Пока сфера банкротства физлиц будет оставаться такой "серой зоной", страдать будут и сами граждане-банкроты, и государство, и банковская система.
Автор: Артем Ананьев, арбитражный управляющий, президент Правозащитного фонда "Отечество"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.