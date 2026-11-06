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Оборотная сторона банкротства: кто на самом деле зарабатывает на долгах

Оборотная сторона банкротства: кто на самом деле зарабатывает на долгах - 06.11.2026, ПРАЙМ

Оборотная сторона банкротства: кто на самом деле зарабатывает на долгах

По данным "Федресурса", в 2025 году количество судебных банкротств физических лиц в России достигло 568 тысяч — на 31,5% больше, чем годом ранее. В июле 2025... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T05:05+0300

2026-11-06T05:05+0300

2026-11-06T05:05+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. По данным "Федресурса", в 2025 году количество судебных банкротств физических лиц в России достигло 568 тысяч — на 31,5% больше, чем годом ранее. В июле 2025 года Государственная Дума внесла изменения в закон "О рекламе" в части услуг, связанных с банкротством граждан. С 1 января 2026 года запрещено давать гарантии или прямо обещать освобождение от денежных обязательств, призывать не исполнять долги, а также утверждать, что государство создало специальную систему для освобождения граждан от обязательств.Несмотря на то, что ограничения для профессиональных "раздолжнителей" действуют уже почти год, ситуация на рынке банкротства физлиц меняется слабо. Как действующий арбитражный управляющий, каждый день занимающийся банкротствами, я продолжаю наблюдать множество нарушений. В интернете периодически всплывает рекламный баннер о списании долгов граждан со слегка размытым фото председателя правительства Михаила Мишустина на фоне российского триколора. К примеру, мне регулярно поступают телефонные звонки, где голос девушки сообщает, что "в этом году по государственной программе по поручению президента каждому гражданину дается право списать свои долги". И это не единственные примеры.На самом деле никаких поручений президента нет. Банкротство — это не госпрограмма, которая в следующем году закончится или станет дороже. Бороться с такими рекламными приемами пока сложно: телефонные номера подменные, а баннеры ведут на сайты, формально "раздолжнителям" не принадлежащие.Реформа прошла мимо управляющих8 июля 2026 года Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о масштабной реформе банкротства. Основной акцент сделан на восстановление платежеспособности должников — реструктуризацию долгов и санацию. Инициатива в целом правильная. Однако изменения закона совсем не коснулись размера вознаграждения арбитражных управляющих в банкротстве физлиц. Объясню, почему это важно не только для нас как управляющих.С 2014 года, когда в России только появилось банкротство граждан, вознаграждение управляющего осталось неизменным — 25 тысяч рублей. Этих денег не хватает покрыть даже обязательные расходы. В результате на рынке сложился устойчивый ценник: за банкротство гражданина в регионах просят от 100–150 тысяч рублей, в столице — от 200 тысяч и выше. Мне известны случаи, когда граждане отдавали за свое банкротство свыше полумиллиона.Весь абсурд в том, что человек, бывает, идет в банкротство с долгом в 350 тысяч и платит за процедуру 150–200 тысяч. При этом финансовому управляющему достается от силы 50 тысяч, остальные деньги уходят "раздолжнителям", а кредиторы остаются ни с чем. По сути, это теневые доходы посредников, с которых управляющий мог бы уплачивать прозрачные 13% НДФЛ в бюджет. Это также снизило бы число случаев, когда должника просят платить еще и еще под угрозой не завершить процедуру или не списать долги.Имущество, которое "не тронут"Бывает, ко мне приходят люди после таких "раздолжнителей" и рассказывают, что имущество, которое они формально переписали на родственников, в банкротстве якобы не тронут. Им так пообещали. Объясняю, что это не так, и для людей это становится шоком.Отдельно стоит сказать о тех, кто в надежде сэкономить подает на банкротство, вообще ни с кем не договариваясь. Они думают, что случайно выбранный судом управляющий обанкротит их всего за 25 тысяч рублей депозита. Это очень плохое решение. Таких должников либо вообще никто не берется банкротить, либо управляющий пытается выжать с них по максимуму, оспаривая все подряд — даже переводы по СБП. Поэтому мой совет — искать компетентного арбитражного управляющего и договариваться напрямую, а не идти к фирмам-посредникам.Кредиторы платят за чужую прибыльКредиторы, в основном банки, по завершении банкротства остаются ни с чем — долги гражданина списываются. Зато сотни тысяч рублей с каждого должника оседают в карманах "раздолжнителей". В последнее время у них появилась даже самостоятельная услуга "выкуп долгов", когда заемщикам предлагают закрыть их обязательства перед банками за 20–30%. Очевидно, что складывается новый рынок таких услуг.Так не разумнее ли изменить законодательство и узаконить наконец практику выкупа гражданами своих долгов у банков? Учитывая, что банки продают долговые портфели коллекторам за 1–5% от номинала, должники готовы заплатить в разы больше, лишь бы избежать банкротства. Тогда банки будут получать больше денег и меньше возможных убытков станут закладывать в ставки по кредитам для добросовестных заемщиков. А многомиллионная армия банкротов в нашей стране перестанет расти ужасающими темпами.Пока сфера банкротства физлиц будет оставаться такой "серой зоной", страдать будут и сами граждане-банкроты, и государство, и банковская система.Автор: Артем Ананьев, арбитражный управляющий, президент Правозащитного фонда "Отечество"

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Артем Ананьев https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/03/874894707_0:0:853:854_100x100_80_0_0_4d781a60ad5c76369026e8b6341a18b6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артем Ананьев https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/03/874894707_0:0:853:854_100x100_80_0_0_4d781a60ad5c76369026e8b6341a18b6.jpg

мнения аналитиков, финансы, бизнес, михаил мишустин, федресурс