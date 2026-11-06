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"Диктатор Трамп": у Apple нашли необычное ограничение - 06.11.2026, ПРАЙМ
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"Диктатор Трамп": у Apple нашли необычное ограничение
"Диктатор Трамп": у Apple нашли необычное ограничение - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Диктатор Трамп": у Apple нашли необычное ограничение
Apple ограничивает автозаполнение и ввод свайпом десятков тысяч слов и фраз на iOS-клавиатуре, включая политически чувствительные выражения, пишет Reuters со... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:24+0300
2026-11-06T15:24+0300
технологии
apple
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Apple ограничивает автозаполнение и ввод свайпом десятков тысяч слов и фраз на iOS-клавиатуре, включая политически чувствительные выражения, пишет Reuters со ссылкой на независимого исследователя Дерика Кауффмана."Этот список не является запретом. Пользователи iPhone все еще могут печатать то, что им нравится, при составлении электронных писем и текстовых сообщений. Но слова из списка не будут предлагаться пользователям через автозаполнение или ввод свайпом в большинстве случаев", — отмечает издание.По данным Кауффмана, подавляющее большинство списка — вульгарные, оскорбительные или связанные с наркотиками, сексом и насилием выражения. Однако среди них есть и просто политически значимые фразы, например "Диктатор Трамп" и "Сонный Джо".Кроме того, в список исключений попали словосочетания "правый заговор", "независимость Тибета" и "Объединенная Ирландия". На французском не получится ввести свайпом фразу "уровень иммиграции слишком высокий", на хинди — "хвастун Моди", а на иврите — "оккупированные территории"."Это очень мягкая форма цензуры. Но в масштабах Apple достаточно легкого воздействия, чтобы добиться больших результатов", — приводит Reuters слова исследователя.Как отмечает агентство, Apple не стала комментировать размер или состав списка, но заявила, что клавиатура настроена избегать неуместных или оскорбительных подсказок, а пользователи всегда могут ввести нужные слова вручную.
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технологии, apple, общество , iphone
Технологии, Apple, Общество , iPhone
15:24 06.11.2026
 
"Диктатор Трамп": у Apple нашли необычное ограничение

Reuters: Apple ограничивает автозаполнение десятков тысяч слов и фраз на iOS-клавиатуре

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомпания Apple
Компания Apple - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Apple ограничивает автозаполнение и ввод свайпом десятков тысяч слов и фраз на iOS-клавиатуре, включая политически чувствительные выражения, пишет Reuters со ссылкой на независимого исследователя Дерика Кауффмана.
"Этот список не является запретом. Пользователи iPhone все еще могут печатать то, что им нравится, при составлении электронных писем и текстовых сообщений. Но слова из списка не будут предлагаться пользователям через автозаполнение или ввод свайпом в большинстве случаев", — отмечает издание.
По данным Кауффмана, подавляющее большинство списка — вульгарные, оскорбительные или связанные с наркотиками, сексом и насилием выражения. Однако среди них есть и просто политически значимые фразы, например "Диктатор Трамп" и "Сонный Джо".
Кроме того, в список исключений попали словосочетания "правый заговор", "независимость Тибета" и "Объединенная Ирландия". На французском не получится ввести свайпом фразу "уровень иммиграции слишком высокий", на хинди — "хвастун Моди", а на иврите — "оккупированные территории".
"Это очень мягкая форма цензуры. Но в масштабах Apple достаточно легкого воздействия, чтобы добиться больших результатов", — приводит Reuters слова исследователя.
Как отмечает агентство, Apple не стала комментировать размер или состав списка, но заявила, что клавиатура настроена избегать неуместных или оскорбительных подсказок, а пользователи всегда могут ввести нужные слова вручную.
 
ТехнологииAppleОбществоiPhone
 
 
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