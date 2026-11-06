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Названы регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках
Названы регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках - 06.11.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках
Кабмин утвердил регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках, ими стали Нижегородская и Курская области, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:24+0300
2026-11-06T10:40+0300
бизнес
здоровье
россия
минздрав
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кабмин утвердил регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках, ими стали Нижегородская и Курская области, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ."Субъектами, где стартует эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий, выбраны Нижегородская и Курская области", - говорится в сообщении.Там уточнили, что эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. С его помощью будет отработан механизм такой торговли для его широкого внедрения и использования на постоянной основе.
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192
40
192
40
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5
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40
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бизнес, здоровье, россия, минздрав
Бизнес, Здоровье, РОССИЯ, Минздрав
10:24 06.11.2026 (обновлено: 10:40 06.11.2026)
 
Названы регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках

Кабмин утвердил регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кабмин утвердил регионы, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках, ими стали Нижегородская и Курская области, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"Субъектами, где стартует эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий, выбраны Нижегородская и Курская области", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. С его помощью будет отработан механизм такой торговли для его широкого внедрения и использования на постоянной основе.
 
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