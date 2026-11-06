Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для ТЦ - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/ater-874968948.html
АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для ТЦ
АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для ТЦ - 06.11.2026, ПРАЙМ
АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для ТЦ
Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) и консалтинговая компания IBC Real Estate разработали новую систему классификации для российских... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T06:25+0300
2026-11-06T06:25+0300
бизнес
россия
ibc real estate
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874968948.jpg?1793935517
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) и консалтинговая компания IBC Real Estate разработали новую систему классификации для российских торговых центров, сообщили РИА Недвижимость представители этих организаций. "Рынку давно нужен понятный инструмент, который позволит оценивать ТЦ по единым правилам, а не по субъективному мнению собственника или консультанта. Мы предлагаем классификацию как единый профессиональный стандарт для всей России. Она добровольная, и никто не собирается обязывать владельцев проходить оценку. Но мы рассчитываем, что со временем она станет общепринятым инструментом", - сказал сопредседатель АТЭР Павел Люлин. Новая классификация предлагает делить все торговые центры вне зависимости от региона их расположения и размера на пять классов: "Прайм", "А", "В+", "В-" и "C", уточнила глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Как пояснила она, для присвоения класса объекты будут ранжироваться по 53 показателям. Помимо технических оценочных характеристик, будут учитываться транспортная доступность ТЦ, уровень управления, логистики, безопасности, телекоммуникационной инфраструктуры, сервисов для посетителей. Также во внимание будет приниматься состав арендаторов как один из ключевых индикаторов состояния торгового центра, добавила Ногай.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ibc real estate
Бизнес, РОССИЯ, IBC Real Estate
06:25 06.11.2026
 
АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для ТЦ

АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для российских ТЦ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) и консалтинговая компания IBC Real Estate разработали новую систему классификации для российских торговых центров, сообщили РИА Недвижимость представители этих организаций.
"Рынку давно нужен понятный инструмент, который позволит оценивать ТЦ по единым правилам, а не по субъективному мнению собственника или консультанта. Мы предлагаем классификацию как единый профессиональный стандарт для всей России. Она добровольная, и никто не собирается обязывать владельцев проходить оценку. Но мы рассчитываем, что со временем она станет общепринятым инструментом", - сказал сопредседатель АТЭР Павел Люлин.
Новая классификация предлагает делить все торговые центры вне зависимости от региона их расположения и размера на пять классов: "Прайм", "А", "В+", "В-" и "C", уточнила глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.
Как пояснила она, для присвоения класса объекты будут ранжироваться по 53 показателям. Помимо технических оценочных характеристик, будут учитываться транспортная доступность ТЦ, уровень управления, логистики, безопасности, телекоммуникационной инфраструктуры, сервисов для посетителей. Также во внимание будет приниматься состав арендаторов как один из ключевых индикаторов состояния торгового центра, добавила Ногай.
 
БизнесРОССИЯIBC Real Estate
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала