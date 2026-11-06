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АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для ТЦ
АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для ТЦ - 06.11.2026, ПРАЙМ
АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для ТЦ
Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) и консалтинговая компания IBC Real Estate разработали новую систему классификации для российских... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T06:25+0300
2026-11-06T06:25+0300
2026-11-06T06:25+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) и консалтинговая компания IBC Real Estate разработали новую систему классификации для российских торговых центров, сообщили РИА Недвижимость представители этих организаций.
"Рынку давно нужен понятный инструмент, который позволит оценивать ТЦ по единым правилам, а не по субъективному мнению собственника или консультанта. Мы предлагаем классификацию как единый профессиональный стандарт для всей России. Она добровольная, и никто не собирается обязывать владельцев проходить оценку. Но мы рассчитываем, что со временем она станет общепринятым инструментом", - сказал сопредседатель АТЭР Павел Люлин.
Новая классификация предлагает делить все торговые центры вне зависимости от региона их расположения и размера на пять классов: "Прайм", "А", "В+", "В-" и "C", уточнила глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.
Как пояснила она, для присвоения класса объекты будут ранжироваться по 53 показателям. Помимо технических оценочных характеристик, будут учитываться транспортная доступность ТЦ, уровень управления, логистики, безопасности, телекоммуникационной инфраструктуры, сервисов для посетителей. Также во внимание будет приниматься состав арендаторов как один из ключевых индикаторов состояния торгового центра, добавила Ногай.
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бизнес, россия, ibc real estate
Бизнес, РОССИЯ, IBC Real Estate
АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для ТЦ
АТЭР и IBC Real Estate разработали новую систему классификации для российских ТЦ
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) и консалтинговая компания IBC Real Estate разработали новую систему классификации для российских торговых центров, сообщили РИА Недвижимость представители этих организаций.
"Рынку давно нужен понятный инструмент, который позволит оценивать ТЦ по единым правилам, а не по субъективному мнению собственника или консультанта. Мы предлагаем классификацию как единый профессиональный стандарт для всей России. Она добровольная, и никто не собирается обязывать владельцев проходить оценку. Но мы рассчитываем, что со временем она станет общепринятым инструментом", - сказал сопредседатель АТЭР Павел Люлин.
Новая классификация предлагает делить все торговые центры вне зависимости от региона их расположения и размера на пять классов: "Прайм", "А", "В+", "В-" и "C", уточнила глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.
Как пояснила она, для присвоения класса объекты будут ранжироваться по 53 показателям. Помимо технических оценочных характеристик, будут учитываться транспортная доступность ТЦ, уровень управления, логистики, безопасности, телекоммуникационной инфраструктуры, сервисов для посетителей. Также во внимание будет приниматься состав арендаторов как один из ключевых индикаторов состояния торгового центра, добавила Ногай.