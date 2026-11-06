https://1prime.ru/20261106/audi-875008345.html

Audi зарегистрировала в России товарный знак спортивной линейки

Audi зарегистрировала в России товарный знак спортивной линейки - 06.11.2026, ПРАЙМ

Audi зарегистрировала в России товарный знак спортивной линейки

Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарный знак своей линейки спортивных автомобилей, следует из электронной базы Роспатента, которую... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T23:46+0300

2026-11-06T23:46+0300

2026-11-06T23:46+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарный знак своей линейки спортивных автомобилей, следует из электронной базы Роспатента, которую изучило РИА Новости. Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в июле прошлого года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2035 года. Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике. Audi S (Sport) - это улучшенная спортивная версия обычной модели (A-серии).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, германия, европа, китай, роспатент, audi, volkswagen