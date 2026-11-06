https://1prime.ru/20261106/audi-875008345.html
Audi зарегистрировала в России товарный знак спортивной линейки
Audi зарегистрировала в России товарный знак спортивной линейки - 06.11.2026, ПРАЙМ
Audi зарегистрировала в России товарный знак спортивной линейки
Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарный знак своей линейки спортивных автомобилей, следует из электронной базы Роспатента, которую... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T23:46+0300
2026-11-06T23:46+0300
2026-11-06T23:46+0300
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роспатент
audi
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарный знак своей линейки спортивных автомобилей, следует из электронной базы Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в июле прошлого года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2035 года.
Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике. Audi S (Sport) - это улучшенная спортивная версия обычной модели (A-серии).
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бизнес, россия, германия, европа, китай, роспатент, audi, volkswagen
Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, КИТАЙ, Роспатент, Audi, Volkswagen
Audi зарегистрировала в России товарный знак спортивной линейки
Audi зарегистрировала в России товарный знак своей линейки спортивных автомобилей
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарный знак своей линейки спортивных автомобилей, следует из электронной базы Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в июле прошлого года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2035 года.
Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике. Audi S (Sport) - это улучшенная спортивная версия обычной модели (A-серии).