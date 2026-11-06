https://1prime.ru/20261106/avarija-874972392.html
Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в Крыму
Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в Крыму - 06.11.2026, ПРАЙМ
Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в Крыму
Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в энергосистеме Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщило госпредприятие республики... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:35+0300
2026-11-06T09:35+0300
2026-11-06T09:35+0300
крым
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874972392.jpg?1793946919
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в энергосистеме Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщило госпредприятие республики "Крымэнерго".
"В связи с аварией на магистральных линиях энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности. Все необходимые службы задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения", - говорится в сообщении.
Подача электроэнергии в населенные пункты Крыма осуществляется по технологической возможности. Графики ограничения временно не действуют, отметили энергетики.
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым
Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в Крыму
Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в энергосистеме Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в энергосистеме Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщило госпредприятие республики "Крымэнерго".
"В связи с аварией на магистральных линиях энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности. Все необходимые службы задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения", - говорится в сообщении.
Подача электроэнергии в населенные пункты Крыма осуществляется по технологической возможности. Графики ограничения временно не действуют, отметили энергетики.