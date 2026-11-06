https://1prime.ru/20261106/avarija-874972392.html

Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в Крыму

Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в Крыму - 06.11.2026, ПРАЙМ

Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в Крыму

Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в энергосистеме Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщило госпредприятие республики... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T09:35+0300

2026-11-06T09:35+0300

2026-11-06T09:35+0300

крым

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874972392.jpg?1793946919

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Авария на магистральных электросетях привела к дефициту мощности в энергосистеме Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщило госпредприятие республики "Крымэнерго". "В связи с аварией на магистральных линиях энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности. Все необходимые службы задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения", - говорится в сообщении. Подача электроэнергии в населенные пункты Крыма осуществляется по технологической возможности. Графики ограничения временно не действуют, отметили энергетики.

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