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Конец эпохи лидерства: почему Volkswagen, BMW и Mercedes теряют позиции - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Конец эпохи лидерства: почему Volkswagen, BMW и Mercedes теряют позиции
Конец эпохи лидерства: почему Volkswagen, BMW и Mercedes теряют позиции - 06.11.2026, ПРАЙМ
Конец эпохи лидерства: почему Volkswagen, BMW и Mercedes теряют позиции
Немецкий автопром переживает не временный спад, а серьезный кризис конкурентоспособности. Volkswagen, BMW и Mercedes сталкиваются с ростом издержек, потерей... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T06:06+0300
2026-11-06T06:06+0300
мнения аналитиков
бизнес
германия
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китай
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Немецкий автопром переживает не временный спад, а серьезный кризис конкурентоспособности. Volkswagen, BMW и Mercedes сталкиваются с ростом издержек, потерей китайского рынка и технологическим давлением со стороны азиатских производителей. Прежние преимущества немецких брендов больше не гарантируют высокой рентабельности, а перестройка бизнеса требует миллиардных инвестиций.Одна из главных проблем заключается в высокой себестоимости производства. Дорогая рабочая сила, электроэнергия и логистика делают немецкие заводы менее конкурентоспособными. По данным VDA, 67% автомобильных компаний откладывают, переносят за рубеж или отменяют инвестиции в Германии. Более половины сокращают персонал внутри страны. Фактически промышленность постепенно теряет инвестиционную привлекательность даже для собственных производителей.Но главный вызов приходит из Китая. BYD, Geely и другие местные бренды конкурируют не только ценой, но и технологиями, батареями, электроникой и программным обеспечением. Они быстрее разрабатывают новые модели и оперативнее реагируют на спрос. Одновременно немецкие концерны теряют позиции на китайском рынке, который долгие годы был одним из ключевых источников прибыли. Продажи BMW в Китае за девять месяцев 2026 года сократились на 22%.Ситуацию осложняет дорогостоящий переход на электромобили. Производителям приходится одновременно поддерживать традиционный бизнес и инвестировать в новые платформы, батареи и программное обеспечение. При этом электромобильное направление пока не обеспечивает прежней доходности. Volkswagen, например, имеет избыток европейских производственных мощностей более чем на 500 тысяч автомобилей в год. Операционная рентабельность концерна в первом полугодии 2026 года составила 3,8%, тогда как цель на 2030 год установлена на уровне 9%. На инвестиционную программу до 2031 года предусмотрено 135 миллиардов евро.Кризис распространяется и на поставщиков компонентов. Особенно уязвимы компании, специализирующиеся на деталях для традиционных двигателей и трансмиссий. Они теряют заказы, вынуждены перестраивать производство и привлекать капитал для освоения новых технологий. По данным Atradius, в первом полугодии 2025 года в немецком секторе автомобильных поставщиков произошло 29 крупных банкротств. Schaeffler уже объявила о сокращении 3460 рабочих мест и закрытии пяти европейских предприятий.Для инвесторов риски сосредоточены не только в крупных автоконцернах, но и в цепочке поставок. У производителей автомобилей есть бренды, глобальные сети и доступ к капиталу, тогда как небольшие поставщики сильнее зависят от заказчиков и долговой нагрузки. При этом потенциальными бенефициарами перестройки могут стать китайские производители электромобилей, азиатские компании аккумуляторного сектора и поставщики автомобильной электроники. Дополнительный спрос получат производители меди, лития и графита, хотя сырьевые рынки остаются подвержены сильным ценовым колебаниям.Европа пытается защитить собственный рынок пошлинами на китайские электромобили, но протекционизм не решит проблему технологического отставания и высокой себестоимости. Для восстановления конкурентоспособности необходимы ускорение разработок, инвестиции в батареи и программное обеспечение, снижение производственных затрат и поддержка поставщиков.В ближайшее годы инвесторам стоит внимательно следить за загрузкой заводов, операционной маржой, свободным денежным потоком, капитальными вложениями и банкротствами поставщиков. Немецкий автопром сохранит сильные бренды и инженерные компетенции, но прежняя модель лидерства уже не работает. Главный риск заключается в том, что дешевые акции автоконцернов могут оказаться не недооцененными активами, а отражением структурного снижения будущей прибыли. Рынок автомобилей продолжит расти, но зарабатывать на этом росте будут прежде всего компании, которые быстрее остальных адаптируются к новой технологической реальности.Автор: Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ "Финам"
германия
китай
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Ярослав Кабаков
https://img.cdn1prime.ru/img/83564/15/835641532_0:0:2668:2667_100x100_80_0_0_a9664eecec47919d85ab3484fbbe9e37.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, бизнес, германия, volkswagen, bmw, mercedes, автопром, китай, европа
Мнения аналитиков, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Volkswagen, BMW, Mercedes, автопром, КИТАЙ, ЕВРОПА
06:06 06.11.2026
 
Конец эпохи лидерства: почему Volkswagen, BMW и Mercedes теряют позиции

Германия теряет автопром: инвестиции уходят, поставщики банкротятся

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Ярослав Кабаков
Ярослав Кабаков
Директор по стратегии ИК "Финам"
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Немецкий автопром переживает не временный спад, а серьезный кризис конкурентоспособности. Volkswagen, BMW и Mercedes сталкиваются с ростом издержек, потерей китайского рынка и технологическим давлением со стороны азиатских производителей. Прежние преимущества немецких брендов больше не гарантируют высокой рентабельности, а перестройка бизнеса требует миллиардных инвестиций.

Одна из главных проблем заключается в высокой себестоимости производства. Дорогая рабочая сила, электроэнергия и логистика делают немецкие заводы менее конкурентоспособными. По данным VDA, 67% автомобильных компаний откладывают, переносят за рубеж или отменяют инвестиции в Германии. Более половины сокращают персонал внутри страны. Фактически промышленность постепенно теряет инвестиционную привлекательность даже для собственных производителей.

Но главный вызов приходит из Китая. BYD, Geely и другие местные бренды конкурируют не только ценой, но и технологиями, батареями, электроникой и программным обеспечением. Они быстрее разрабатывают новые модели и оперативнее реагируют на спрос. Одновременно немецкие концерны теряют позиции на китайском рынке, который долгие годы был одним из ключевых источников прибыли. Продажи BMW в Китае за девять месяцев 2026 года сократились на 22%.

Ситуацию осложняет дорогостоящий переход на электромобили. Производителям приходится одновременно поддерживать традиционный бизнес и инвестировать в новые платформы, батареи и программное обеспечение. При этом электромобильное направление пока не обеспечивает прежней доходности. Volkswagen, например, имеет избыток европейских производственных мощностей более чем на 500 тысяч автомобилей в год. Операционная рентабельность концерна в первом полугодии 2026 года составила 3,8%, тогда как цель на 2030 год установлена на уровне 9%. На инвестиционную программу до 2031 года предусмотрено 135 миллиардов евро.

Кризис распространяется и на поставщиков компонентов. Особенно уязвимы компании, специализирующиеся на деталях для традиционных двигателей и трансмиссий. Они теряют заказы, вынуждены перестраивать производство и привлекать капитал для освоения новых технологий. По данным Atradius, в первом полугодии 2025 года в немецком секторе автомобильных поставщиков произошло 29 крупных банкротств. Schaeffler уже объявила о сокращении 3460 рабочих мест и закрытии пяти европейских предприятий.

Для инвесторов риски сосредоточены не только в крупных автоконцернах, но и в цепочке поставок. У производителей автомобилей есть бренды, глобальные сети и доступ к капиталу, тогда как небольшие поставщики сильнее зависят от заказчиков и долговой нагрузки. При этом потенциальными бенефициарами перестройки могут стать китайские производители электромобилей, азиатские компании аккумуляторного сектора и поставщики автомобильной электроники. Дополнительный спрос получат производители меди, лития и графита, хотя сырьевые рынки остаются подвержены сильным ценовым колебаниям.

Европа пытается защитить собственный рынок пошлинами на китайские электромобили, но протекционизм не решит проблему технологического отставания и высокой себестоимости. Для восстановления конкурентоспособности необходимы ускорение разработок, инвестиции в батареи и программное обеспечение, снижение производственных затрат и поддержка поставщиков.

В ближайшее годы инвесторам стоит внимательно следить за загрузкой заводов, операционной маржой, свободным денежным потоком, капитальными вложениями и банкротствами поставщиков. Немецкий автопром сохранит сильные бренды и инженерные компетенции, но прежняя модель лидерства уже не работает. Главный риск заключается в том, что дешевые акции автоконцернов могут оказаться не недооцененными активами, а отражением структурного снижения будущей прибыли. Рынок автомобилей продолжит расти, но зарабатывать на этом росте будут прежде всего компании, которые быстрее остальных адаптируются к новой технологической реальности.
Автор: Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ "Финам"

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