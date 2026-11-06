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"Азот" восстанавливает нагрузки цехов после разгерметизации газопровода - 06.11.2026, ПРАЙМ
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"Азот" восстанавливает нагрузки цехов после разгерметизации газопровода
"Азот" восстанавливает нагрузки цехов после разгерметизации газопровода - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Азот" восстанавливает нагрузки цехов после разгерметизации газопровода
Предприятие "Азот" с 6 до 9 ноября будет восстанавливать нагрузки цехов до плановых показателей после разгерметизации газопровода, сообщили власти города... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:40+0300
2026-11-06T08:40+0300
бизнес
кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 ноя – ПРАЙМ. Предприятие "Азот" с 6 до 9 ноября будет восстанавливать нагрузки цехов до плановых показателей после разгерметизации газопровода, сообщили власти города Кемерово в своем канале на платформе "Макс". Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Подачу газа на предприятие "Азот" ограничили. Мощность цехов "Азота" пришлось снизить до минимального уровня для стабильной и безопасной работы. Позже предприятие сообщило, что давление газа стабилизировалось, а производственные цеха начали восстанавливать нагрузку. "КАО "Азот" информирует о проведении технологических операций по восстановлению нагрузок цехов. С 6 по 9 ноября в связи с восстановлением давления природного газа будут проводиться технологические операции по восстановлению нагрузок технологических цехов до плановых показателей", – говорится в сообщении. В мэрии города предупредили, что в ходе проведения технологических операций возможны следующие явления: повышенный уровень шума со стороны предприятия; кратковременные выбросы рыжего цвета; интенсивное горение факелов на факельных установках (открытое пламя). "Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями технологических регламентов и внутренних распорядительных документов предприятия", – добавили в администрации города.
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бизнес, кемерово
Бизнес, КЕМЕРОВО
08:40 06.11.2026
 
"Азот" восстанавливает нагрузки цехов после разгерметизации газопровода

"Азот" будет восстанавливать нагрузки цехов после разгерметизации газопровода

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КЕМЕРОВО, 6 ноя – ПРАЙМ. Предприятие "Азот" с 6 до 9 ноября будет восстанавливать нагрузки цехов до плановых показателей после разгерметизации газопровода, сообщили власти города Кемерово в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Подачу газа на предприятие "Азот" ограничили. Мощность цехов "Азота" пришлось снизить до минимального уровня для стабильной и безопасной работы. Позже предприятие сообщило, что давление газа стабилизировалось, а производственные цеха начали восстанавливать нагрузку.
"КАО "Азот" информирует о проведении технологических операций по восстановлению нагрузок цехов. С 6 по 9 ноября в связи с восстановлением давления природного газа будут проводиться технологические операции по восстановлению нагрузок технологических цехов до плановых показателей", – говорится в сообщении.
В мэрии города предупредили, что в ходе проведения технологических операций возможны следующие явления: повышенный уровень шума со стороны предприятия; кратковременные выбросы рыжего цвета; интенсивное горение факелов на факельных установках (открытое пламя).
"Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями технологических регламентов и внутренних распорядительных документов предприятия", – добавили в администрации города.
 
БизнесКЕМЕРОВО
 
 
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