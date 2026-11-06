https://1prime.ru/20261106/azot-874971103.html

"Азот" восстанавливает нагрузки цехов после разгерметизации газопровода

"Азот" восстанавливает нагрузки цехов после разгерметизации газопровода - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Азот" восстанавливает нагрузки цехов после разгерметизации газопровода

Предприятие "Азот" с 6 до 9 ноября будет восстанавливать нагрузки цехов до плановых показателей после разгерметизации газопровода, сообщили власти города... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T08:40+0300

2026-11-06T08:40+0300

2026-11-06T08:40+0300

бизнес

кемерово

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874971103.jpg?1793943655

КЕМЕРОВО, 6 ноя – ПРАЙМ. Предприятие "Азот" с 6 до 9 ноября будет восстанавливать нагрузки цехов до плановых показателей после разгерметизации газопровода, сообщили власти города Кемерово в своем канале на платформе "Макс". Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Подачу газа на предприятие "Азот" ограничили. Мощность цехов "Азота" пришлось снизить до минимального уровня для стабильной и безопасной работы. Позже предприятие сообщило, что давление газа стабилизировалось, а производственные цеха начали восстанавливать нагрузку. "КАО "Азот" информирует о проведении технологических операций по восстановлению нагрузок цехов. С 6 по 9 ноября в связи с восстановлением давления природного газа будут проводиться технологические операции по восстановлению нагрузок технологических цехов до плановых показателей", – говорится в сообщении. В мэрии города предупредили, что в ходе проведения технологических операций возможны следующие явления: повышенный уровень шума со стороны предприятия; кратковременные выбросы рыжего цвета; интенсивное горение факелов на факельных установках (открытое пламя). "Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями технологических регламентов и внутренних распорядительных документов предприятия", – добавили в администрации города.

кемерово

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, кемерово