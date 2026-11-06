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Денежная база РФ в узком определении за неделю снизилась на 0,36%
Денежная база РФ в узком определении за неделю снизилась на 0,36% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Денежная база РФ в узком определении за неделю снизилась на 0,36%
Денежная база РФ в узком определении за неделю по состоянию на 30 октября снизилась до 22,95 триллиона рублей с 23,032 триллиона на 23 октября, сообщил Банк... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:31+0300
2026-11-06T11:31+0300
2026-11-06T11:31+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении за неделю по состоянию на 30 октября снизилась до 22,95 триллиона рублей с 23,032 триллиона на 23 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она снизилась на 82,2 миллиарда рублей, или на 0,36%.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. А в октябре была преодолена и отметка в 23 триллиона.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Денежная база РФ в узком определении за неделю снизилась на 0,36%
ЦБ: денежная база России в узком определении за неделю снизилась до 22,95 трлн рублей
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении за неделю по состоянию на 30 октября снизилась до 22,95 триллиона рублей с 23,032 триллиона на 23 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она снизилась на 82,2 миллиарда рублей, или на 0,36%.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. А в октябре была преодолена и отметка в 23 триллиона.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.