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Денежная база РФ в узком определении выросла до 22,95 триллиона рублей
Денежная база РФ в узком определении выросла до 22,95 триллиона рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ
Денежная база РФ в узком определении выросла до 22,95 триллиона рублей
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 ноября выросла до 22,95 триллиона рублей с 22,731 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:41+0300
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2026-11-06T13:04+0300
финансы
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 ноября выросла до 22,95 триллиона рублей с 22,731 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 219,5 миллиарда рублей, или на 0,97%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Денежная база РФ в узком определении выросла до 22,95 триллиона рублей
Денежная база РФ в узком определении выросла до 22,95 триллиона рублей