https://1prime.ru/20261106/beget-875000326.html

В Beget сообщили об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки

В Beget сообщили об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Beget сообщили об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки

Облачная инфраструктура хостинг-провайдера Beget уничтожена после кибератаки, компания строит ее заново, говорится в сообщении провайдера. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:47+0300

2026-11-06T18:47+0300

2026-11-06T18:48+0300

технологии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875000326.jpg?1793980099

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Облачная инфраструктура хостинг-провайдера Beget уничтожена после кибератаки, компания строит ее заново, говорится в сообщении провайдера. В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Компания восстанавливает работу дата-центров. "Облако. К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново. Уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы, планируем подключить первые серверы в течение 1-2 дней, далее начнем этап интеграции и тестирования. Доступ к сохранившимся копиям дадим в панели управления", - говорится в сообщении. Кроме того, в компании добавили, что восстановить все данные VPS невозможно, по актуальной оценке файловые бэкапы будут доступны только для половины пользователей. В настоящее время запущено более 60% хостинга, добавили в Beget. Оставшиеся хостинговые серверы пострадали от атаки значительно сильнее, а их восстановление требует существенного времени. Функционал панели провайдера будет запущен по частям: DNS, управление доменами, базы данных и сайты. "Сейчас мы настраиваем интеграцию между хостинговыми и бэкапными серверами, чтобы запустить массовое восстановление. Для этого сегодня меняем конфигурацию сети. После этого откроем вам доступ в панель", - пояснили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии