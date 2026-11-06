Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Beget сообщили об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/beget-875000326.html
В Beget сообщили об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки
В Beget сообщили об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Beget сообщили об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки
Облачная инфраструктура хостинг-провайдера Beget уничтожена после кибератаки, компания строит ее заново, говорится в сообщении провайдера. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:47+0300
2026-11-06T18:48+0300
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875000326.jpg?1793980099
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Облачная инфраструктура хостинг-провайдера Beget уничтожена после кибератаки, компания строит ее заново, говорится в сообщении провайдера. В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Компания восстанавливает работу дата-центров. "Облако. К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново. Уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы, планируем подключить первые серверы в течение 1-2 дней, далее начнем этап интеграции и тестирования. Доступ к сохранившимся копиям дадим в панели управления", - говорится в сообщении. Кроме того, в компании добавили, что восстановить все данные VPS невозможно, по актуальной оценке файловые бэкапы будут доступны только для половины пользователей. В настоящее время запущено более 60% хостинга, добавили в Beget. Оставшиеся хостинговые серверы пострадали от атаки значительно сильнее, а их восстановление требует существенного времени. Функционал панели провайдера будет запущен по частям: DNS, управление доменами, базы данных и сайты. "Сейчас мы настраиваем интеграцию между хостинговыми и бэкапными серверами, чтобы запустить массовое восстановление. Для этого сегодня меняем конфигурацию сети. После этого откроем вам доступ в панель", - пояснили в компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии
Технологии
18:47 06.11.2026 (обновлено: 18:48 06.11.2026)
 
В Beget сообщили об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки

Облачная инфраструктура хостинг-провайдера Beget уничтожена после кибератаки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Облачная инфраструктура хостинг-провайдера Beget уничтожена после кибератаки, компания строит ее заново, говорится в сообщении провайдера.
В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Компания восстанавливает работу дата-центров.
"Облако. К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново. Уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы, планируем подключить первые серверы в течение 1-2 дней, далее начнем этап интеграции и тестирования. Доступ к сохранившимся копиям дадим в панели управления", - говорится в сообщении.
Кроме того, в компании добавили, что восстановить все данные VPS невозможно, по актуальной оценке файловые бэкапы будут доступны только для половины пользователей. В настоящее время запущено более 60% хостинга, добавили в Beget. Оставшиеся хостинговые серверы пострадали от атаки значительно сильнее, а их восстановление требует существенного времени. Функционал панели провайдера будет запущен по частям: DNS, управление доменами, базы данных и сайты.
"Сейчас мы настраиваем интеграцию между хостинговыми и бэкапными серверами, чтобы запустить массовое восстановление. Для этого сегодня меняем конфигурацию сети. После этого откроем вам доступ в панель", - пояснили в компании.
 
Технологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала