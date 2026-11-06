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Беглов предложил дополнительно направить 10 миллиардов рублей на метро

Беглов предложил дополнительно направить 10 миллиардов рублей на метро - 06.11.2026, ПРАЙМ

Беглов предложил дополнительно направить 10 миллиардов рублей на метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил дополнительно направить в 2026 году на финансирование строительства... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:23+0300

2026-11-06T18:23+0300

2026-11-06T18:23+0300

бизнес

санкт-петербург

петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил дополнительно направить в 2026 году на финансирование строительства метро 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В частности, Беглов направил в Законодательное собрание дополнительную поправку ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в городской бюджет текущего года. Поправкой предусмотрено увеличение доходов и расходов Северной столицы на 2026 год еще на 10 миллиардов рублей. Сообщается, что дополнительные доходы в бюджет планируется получить по налогу на прибыль организаций – 8,9 миллиарда рублей, по налогу на имущество организаций – 1 миллиард рублей, по туристическому налогу – 118,8 миллиона рублей. Беглов предложил депутатам направить все указанные дополнительные средства на строительство двух участков метрополитена в рамках Адресной инвестиционной программы. "Выделить по 5 миллиардов рублей на строящийся участок Невско-Василеостровской линии от станции "Улица Савушкина" до станции "Зоопарк" и строящийся участок Красносельско-Калининской линии от станции "Путиловская" до станции "Каретная", - говорится в сообщении. Беглов напомнил, что развитие метрополитена является одним из десяти ключевых приоритетов Петербурга. "Новые участки метро улучшают транспортную доступность и делают поездки по мегаполису удобнее. Дополнительные средства на строительство метро предусматриваются за счет роста налоговых доходов городского бюджета. Увеличение расходов полностью обеспечено дополнительными собственными поступлениями. Это позволяет сохранить сбалансированность бюджета, решать текущие задачи и последовательно инвестировать в развитие города", ‒ отметил губернатор. В случае принятия поправки доходы бюджета Петербурга на текущий год составят 1,489 триллиона рублей, расходы – 1,596 триллиона рублей.

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бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов