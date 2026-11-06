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Безработица в США в октябре упала до 4,1%
Безработица в США в октябре упала до 4,1% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Безработица в США в октябре упала до 4,1%
Безработица в США в октябре снизилась до 4,1% с 4,2% в сентябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 165 тысяч, следует из... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:44+0300
2026-11-06T16:44+0300
2026-11-06T16:44+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Безработица в США в октябре снизилась до 4,1% с 4,2% в сентябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 165 тысяч, следует из данных министерства труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне сентября, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на 65 тысяч.Министерство также пересмотрело динамику числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в сентябре - теперь рост оценивается в 60 тысяч, а не в 29 тысяч.Сообщается также, что средняя почасовая заработная плата в стране в октябре в месячном выражении поднялась на 0,4%, или на 0,14 доллара, до 38 долларов. В годовом выражении рост составил 3,1%.Уровень безработицы в США остается выше 4% с июня позапрошлого года. В свою очередь динамика числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики была нестабильна на протяжении всего прошлого года.
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мировая экономика, сша
Безработица в США в октябре упала до 4,1%
Безработица в США в октябре снизилась до 4,1%, лучше прогноза
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Безработица в США в октябре снизилась до 4,1% с 4,2% в сентябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 165 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне сентября, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на 65 тысяч.
Министерство также пересмотрело динамику числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в сентябре - теперь рост оценивается в 60 тысяч, а не в 29 тысяч.
Сообщается также, что средняя почасовая заработная плата в стране в октябре в месячном выражении поднялась на 0,4%, или на 0,14 доллара, до 38 долларов. В годовом выражении рост составил 3,1%.
Уровень безработицы в США
остается выше 4% с июня позапрошлого года. В свою очередь динамика числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики была нестабильна на протяжении всего прошлого года.