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Binance возобновит вывод средств, заблокированных после взлома - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Binance возобновит вывод средств, заблокированных после взлома
Binance возобновит вывод средств, заблокированных после взлома - 06.11.2026, ПРАЙМ
Binance возобновит вывод средств, заблокированных после взлома
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance объявила об очередном этапе восстановления возможности вывода средств, которые были заблокированы после взлома. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T07:28+0300
2026-11-06T08:36+0300
финансы
технологии
binance
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874969316.jpg?1793943417
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance объявила об очередном этапе восстановления возможности вывода средств, которые были заблокированы после взлома. О первом этапе Binance объявила в воскресенье. "Мы продолжаем работу по восстановлению функций вывода средств и, начиная с 04.00 UTC (07.00 мск), возобновим возможность вывода активов, перечисленных ниже", - говорится в заявлении биржи. Как следует из опубликованного списка, речь идет о токенах средней и низкой капитализации. Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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финансы, технологии, binance
Финансы, Технологии, Binance
07:28 06.11.2026 (обновлено: 08:36 06.11.2026)
 
Binance возобновит вывод средств, заблокированных после взлома

Binance восстановила возможность вывода средств, заблокированных после взлома

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance объявила об очередном этапе восстановления возможности вывода средств, которые были заблокированы после взлома.
О первом этапе Binance объявила в воскресенье.
"Мы продолжаем работу по восстановлению функций вывода средств и, начиная с 04.00 UTC (07.00 мск), возобновим возможность вывода активов, перечисленных ниже", - говорится в заявлении биржи.
Как следует из опубликованного списка, речь идет о токенах средней и низкой капитализации.
Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.
 
ФинансыТехнологииBinance
 
 
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