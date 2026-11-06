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Binance возобновит вывод средств, заблокированных после взлома

Binance возобновит вывод средств, заблокированных после взлома - 06.11.2026, ПРАЙМ

Binance возобновит вывод средств, заблокированных после взлома

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance объявила об очередном этапе восстановления возможности вывода средств, которые были заблокированы после взлома. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T07:28+0300

2026-11-06T07:28+0300

2026-11-06T08:36+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance объявила об очередном этапе восстановления возможности вывода средств, которые были заблокированы после взлома. О первом этапе Binance объявила в воскресенье. "Мы продолжаем работу по восстановлению функций вывода средств и, начиная с 04.00 UTC (07.00 мск), возобновим возможность вывода активов, перечисленных ниже", - говорится в заявлении биржи. Как следует из опубликованного списка, речь идет о токенах средней и низкой капитализации. Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, binance