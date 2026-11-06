https://1prime.ru/20261106/bitkoin-874981755.html
Аналитик: на биткоин обрушилось все сразу, но он еще себя покажет
Аналитик: на биткоин обрушилось все сразу, но он еще себя покажет - 06.11.2026, ПРАЙМ
Аналитик: на биткоин обрушилось все сразу, но он еще себя покажет
Динамика биткоина после выборов в США укладывается в логику биржевого правила "покупай на слухах, продавай на фактах", которое при негативных ожиданиях работает | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:05+0300
2026-11-06T12:05+0300
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Динамика биткоина после выборов в США укладывается в логику биржевого правила "покупай на слухах, продавай на фактах", которое при негативных ожиданиях работает в обратную сторону: продажи происходят до события, а покупки — после его наступления. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.По его словам, усиление позиций демократов, традиционно выступающих за более жесткое регулирование крипторынка, стало одним из факторов давления на котировки в последние недели перед голосованием. Рынок заранее закладывал этот сценарий в цену, поэтому после объявления результатов первоначальное снижение сменилось восстановлением.Дополнительным источником напряженности стал взлом Binance 29 октября. Однако решение биржи покрыть потери собственными средствами и поэтапное возобновление вывода с 1 ноября способствовали снижению опасений участников рынка. Binance выделила средства на полное покрытие ущерба и восстановила около 98% похищенных активов."Победу демократов не следует интерпретировать как предпосылку для запрета Bitcoin или майнинга. Более существенный риск связан с дальнейшей задержкой CLARITY Act: если документ не примут до начала работы нового Конгресса 3 января 2027 года, законопроект потребуется вносить заново", — отметил Порошин. Он добавил, что криптовалютный рынок развивался и без этого закона, а SEC и CFTC уже разрабатывают регулирование в рамках действующих полномочий.С точки зрения долгосрочного цикла ноябрь 2026 года находится примерно за 17 месяцев до следующего халвинга, если ориентироваться на апрель 2028 года. На этом горизонте аналитик считает обоснованным постепенное формирование позиции в Bitcoin в ближайшие месяцы с сохранением резерва на случай дальнейшего снижения. Базовый сценарий предполагает продолжение консолидации в диапазоне 72–86 тысяч долларов перед последующим движением к 100 тысячам. Кратковременное снижение к 69 тысячам также остается возможным, что служит дополнительным аргументом в пользу покупок "лесенкой".Одной из причин снижения рынка в четверг Порошин назвал заявление конгрессвумен Яссамин Ансари, которая предложила приостановить развитие продвинутого искусственного интеллекта и запретить создание сверхразумных систем. Инвестиции в ИИ составляют около трети всего экономического роста США в этом году, и рынок чипов и памяти отреагировал практически моментально, потянув за собой другие финансовые рынки. При этом пока речь идет только об инициативе, а не о законопроекте, однако подобные заявления до 3 января могут вызывать резкие колебания, заключил аналитик.
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финансы, binance, сша, sec, биткоин, криптовалюта
Финансы, Binance, США, SEC, Биткоин, криптовалюта
Аналитик: на биткоин обрушилось все сразу, но он еще себя покажет
Аналитик Bitbanker: биткоин останется в диапазоне $72–86 тысяч до движения к $100 тысячам
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Динамика биткоина после выборов в США укладывается в логику биржевого правила "покупай на слухах, продавай на фактах", которое при негативных ожиданиях работает в обратную сторону: продажи происходят до события, а покупки — после его наступления. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.
По его словам, усиление позиций демократов, традиционно выступающих за более жесткое регулирование крипторынка, стало одним из факторов давления на котировки в последние недели перед голосованием. Рынок заранее закладывал этот сценарий в цену, поэтому после объявления результатов первоначальное снижение сменилось восстановлением.
Дополнительным источником напряженности стал взлом Binance 29 октября. Однако решение биржи покрыть потери собственными средствами и поэтапное возобновление вывода с 1 ноября способствовали снижению опасений участников рынка. Binance выделила средства на полное покрытие ущерба и восстановила около 98% похищенных активов.
"Победу демократов не следует интерпретировать как предпосылку для запрета Bitcoin или майнинга. Более существенный риск связан с дальнейшей задержкой CLARITY Act: если документ не примут до начала работы нового Конгресса 3 января 2027 года, законопроект потребуется вносить заново", — отметил Порошин.
Он добавил, что криптовалютный рынок развивался и без этого закона, а SEC и CFTC уже разрабатывают регулирование в рамках действующих полномочий.
С точки зрения долгосрочного цикла ноябрь 2026 года находится примерно за 17 месяцев до следующего халвинга, если ориентироваться на апрель 2028 года. На этом горизонте аналитик считает обоснованным постепенное формирование позиции в Bitcoin в ближайшие месяцы с сохранением резерва на случай дальнейшего снижения.
Базовый сценарий предполагает продолжение консолидации в диапазоне 72–86 тысяч долларов перед последующим движением к 100 тысячам. Кратковременное снижение к 69 тысячам также остается возможным, что служит дополнительным аргументом в пользу покупок "лесенкой".
Стоимость биткоина упала ниже 77 тысяч долларов
Одной из причин снижения рынка в четверг Порошин назвал заявление конгрессвумен Яссамин Ансари, которая предложила приостановить развитие продвинутого искусственного интеллекта и запретить создание сверхразумных систем. Инвестиции в ИИ составляют около трети всего экономического роста США в этом году, и рынок чипов и памяти отреагировал практически моментально, потянув за собой другие финансовые рынки.
При этом пока речь идет только об инициативе, а не о законопроекте, однако подобные заявления до 3 января могут вызывать резкие колебания, заключил аналитик.