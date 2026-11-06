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Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с сентября

Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с сентября - 06.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с сентября

Стоимость биткоина снижается на 2,5% в пятницу вечером, показатель впервые с сентября опустился ниже 75 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:25+0300

2026-11-06T18:25+0300

2026-11-06T18:25+0300

финансы

binance

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается на 2,5% в пятницу вечером, показатель впервые с сентября опустился ниже 75 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.09 мск дешевел на 2,57% за сутки - до 75 322 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 15 сентября опускался ниже отметки 75 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 2,45% - в среднем до 75,334,91 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance, coinmarketcap