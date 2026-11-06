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Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с сентября - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с сентября
Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с сентября - 06.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с сентября
Стоимость биткоина снижается на 2,5% в пятницу вечером, показатель впервые с сентября опустился ниже 75 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:25+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается на 2,5% в пятницу вечером, показатель впервые с сентября опустился ниже 75 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.09 мск дешевел на 2,57% за сутки - до 75 322 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 15 сентября опускался ниже отметки 75 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 2,45% - в среднем до 75,334,91 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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финансы, binance, coinmarketcap
Финансы, Binance, CoinMarketCap
18:25 06.11.2026
 
Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с сентября

Цена биткоина впервые с 15 сентября опустилась ниже 75 тысяч долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается на 2,5% в пятницу вечером, показатель впервые с сентября опустился ниже 75 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.09 мск дешевел на 2,57% за сутки - до 75 322 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 15 сентября опускался ниже отметки 75 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 2,45% - в среднем до 75,334,91 доллара. Динамика также приводится за сутки.
 
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