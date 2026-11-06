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Адвокаты Блиновской обжаловали ее приговор в Верховном суде - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Адвокаты Блиновской обжаловали ее приговор в Верховном суде
Адвокаты Блиновской обжаловали ее приговор в Верховном суде - 06.11.2026, ПРАЙМ
Адвокаты Блиновской обжаловали ее приговор в Верховном суде
Адвокаты "королевы марафонов" Елены Блиновской, ее мужа и родителей обжаловали ее приговор в Верховном суде РФ, следует из материалов, имеющихся в распоряжении... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:36+0300
2026-11-06T15:36+0300
общество
финансы
москва
елена блиновская
верховный суд
мосгорсуд
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Адвокаты "королевы марафонов" Елены Блиновской, ее мужа и родителей обжаловали ее приговор в Верховном суде РФ, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, жалобы на приговор блогеру были поданы 5 ноября. Помимо жалобы адвоката самой Блиновской, жалобы подали адвокаты ее родителей и супруга. Дата рассмотрения пока не назначена. Ранее приговор блогеру в части конфискации имущества оспорила в Верховном суде ее финансовый управляющий Мария Ознобихина. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1 миллион рублей и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Суд также взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.
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общество , финансы, москва, елена блиновская, верховный суд, мосгорсуд
Общество , Финансы, МОСКВА, Елена Блиновская, Верховный суд, Мосгорсуд
15:36 06.11.2026
 
Адвокаты Блиновской обжаловали ее приговор в Верховном суде

Адвокаты Блиновской, ее мужа и родителей обжаловали ее приговор в Верховном суде

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Адвокаты "королевы марафонов" Елены Блиновской, ее мужа и родителей обжаловали ее приговор в Верховном суде РФ, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, жалобы на приговор блогеру были поданы 5 ноября. Помимо жалобы адвоката самой Блиновской, жалобы подали адвокаты ее родителей и супруга. Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее приговор блогеру в части конфискации имущества оспорила в Верховном суде ее финансовый управляющий Мария Ознобихина.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1 миллион рублей и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Суд также взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.
 
ОбществоФинансыМОСКВАЕлена БлиновскаяВерховный судМосгорсуд
 
 
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