https://1prime.ru/20261106/bloomberg-874996608.html
Инвесторы снизили оценки Anthropic в рамках IPO до 1,3 трлн долларов
Инвесторы снизили оценки Anthropic в рамках IPO до 1,3 трлн долларов - 06.11.2026, ПРАЙМ
Инвесторы снизили оценки Anthropic в рамках IPO до 1,3 трлн долларов
Инвесторы понизили ожидания относительно оценки разработчика искусственного интеллекта Anthropic в рамках проведения первичного публичного размещения акций... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T17:04+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы понизили ожидания относительно оценки разработчика искусственного интеллекта Anthropic в рамках проведения первичного публичного размещения акций (IPO) до 1,2-1,3 триллиона долларов, в то время как изначальная оценка составляла 2 триллиона, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Газета Financial Times в августе сообщала, что компания в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона долларов или более, что сделало бы ее размещение крупнейшим в истории. А по данным Bloomberg, позднее в октябре, после брифинга компании о своих последних финансовых результатах, инвесторы сообщали банкирам, занимающимся IPO, что их оценка справедливой стоимости Anthropic изменилась и составила примерно 1,4-1,5 триллиона долларов. Однако ситуация вновь изменилась после обвала американского индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite на 5,5%, что привело к потере рекордных 2,3 триллиона долларов рыночной стоимости входящих в индекс компаний. "Некоторые потенциальные инвесторы обсуждают диапазон в 1,2-1,3 триллиона долларов", - пишет Bloomberg. Кроме того, отмечает агентство, вопросы относительно рыночной оценки Anthropic обострились после того, как демократы получили большинство в обеих палатах конгресса США по итогам промежуточных выборов. Результат выборов породил перспективу более тщательного контроля за темпами и последствиями расширения центров обработки данных. Как указывает Bloomberg, Anthropic и ее акционеры могут начать официальный маркетинг с меньших целевых показателей по объему размещения и по оценке, а затем увеличить их в случае положительной реакции со стороны инвесторов. Другим, менее привлекательным вариантом для компании является возможность отложить IPO. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude. В конце октября Anthropic подала заявку на проведение IPO.
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технологии, финансы, сша, сан-франциско, financial times, nasdaq composite
Технологии, Финансы, США, Сан-Франциско, Financial Times, Nasdaq Composite
Инвесторы снизили оценки Anthropic в рамках IPO до 1,3 трлн долларов
Bloomberg: инвесторы снизили оценки Anthropic в рамках IPO от 2 до 1,3 трлн долларов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы понизили ожидания относительно оценки разработчика искусственного интеллекта Anthropic в рамках проведения первичного публичного размещения акций (IPO) до 1,2-1,3 триллиона долларов, в то время как изначальная оценка составляла 2 триллиона, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета Financial Times
в августе сообщала, что компания в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона долларов или более, что сделало бы ее размещение крупнейшим в истории.
А по данным Bloomberg
, позднее в октябре, после брифинга компании о своих последних финансовых результатах, инвесторы сообщали банкирам, занимающимся IPO, что их оценка справедливой стоимости Anthropic изменилась и составила примерно 1,4-1,5 триллиона долларов.
Однако ситуация вновь изменилась после обвала американского индекса высокотехнологичных компаний Nas
daq Composite на 5,5%, что привело к потере рекордных 2,3 триллиона долларов рыночной стоимости входящих в индекс компаний.
"Некоторые потенциальные инвесторы обсуждают диапазон в 1,2-1,3 триллиона долларов", - пишет Bloomberg.
Кроме того, отмечает агентство, вопросы относительно рыночной оценки Anthropic обострились после того, как демократы получили большинство в обеих палатах конгресса США по итогам промежуточных выборов. Результат выборов породил перспективу более тщательного контроля за темпами и последствиями расширения центров обработки данных.
Как указывает Bloomberg, Anthropic и ее акционеры могут начать официальный маркетинг с меньших целевых показателей по объему размещения и по оценке, а затем увеличить их в случае положительной реакции со стороны инвесторов. Другим, менее привлекательным вариантом для компании является возможность отложить IPO.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско
. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude. В конце октября Anthropic подала заявку на проведение IPO.