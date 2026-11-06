https://1prime.ru/20261106/bloomberg-874996608.html

Инвесторы снизили оценки Anthropic в рамках IPO до 1,3 трлн долларов

Инвесторы снизили оценки Anthropic в рамках IPO до 1,3 трлн долларов - 06.11.2026, ПРАЙМ

Инвесторы снизили оценки Anthropic в рамках IPO до 1,3 трлн долларов

Инвесторы понизили ожидания относительно оценки разработчика искусственного интеллекта Anthropic в рамках проведения первичного публичного размещения акций... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T17:04+0300

2026-11-06T17:04+0300

2026-11-06T17:04+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы понизили ожидания относительно оценки разработчика искусственного интеллекта Anthropic в рамках проведения первичного публичного размещения акций (IPO) до 1,2-1,3 триллиона долларов, в то время как изначальная оценка составляла 2 триллиона, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Газета Financial Times в августе сообщала, что компания в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона долларов или более, что сделало бы ее размещение крупнейшим в истории. А по данным Bloomberg, позднее в октябре, после брифинга компании о своих последних финансовых результатах, инвесторы сообщали банкирам, занимающимся IPO, что их оценка справедливой стоимости Anthropic изменилась и составила примерно 1,4-1,5 триллиона долларов. Однако ситуация вновь изменилась после обвала американского индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite на 5,5%, что привело к потере рекордных 2,3 триллиона долларов рыночной стоимости входящих в индекс компаний. "Некоторые потенциальные инвесторы обсуждают диапазон в 1,2-1,3 триллиона долларов", - пишет Bloomberg. Кроме того, отмечает агентство, вопросы относительно рыночной оценки Anthropic обострились после того, как демократы получили большинство в обеих палатах конгресса США по итогам промежуточных выборов. Результат выборов породил перспективу более тщательного контроля за темпами и последствиями расширения центров обработки данных. Как указывает Bloomberg, Anthropic и ее акционеры могут начать официальный маркетинг с меньших целевых показателей по объему размещения и по оценке, а затем увеличить их в случае положительной реакции со стороны инвесторов. Другим, менее привлекательным вариантом для компании является возможность отложить IPO. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude. В конце октября Anthropic подала заявку на проведение IPO.

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технологии, финансы, сша, сан-франциско, financial times, nasdaq composite