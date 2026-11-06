https://1prime.ru/20261106/brazilija-874968200.html

В Бразилии рассказали, из-за чего могут подорожать кофе

В Бразилии рассказали, из-за чего могут подорожать кофе - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Бразилии рассказали, из-за чего могут подорожать кофе

Цены на бразильский кофе могут вырасти в 2027 году из-за мощного Эль-Ниньо, который грозит обильными дождями в одних кофейных регионах страны и засухой в... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T03:18+0300

2026-11-06T03:18+0300

2026-11-06T03:18+0300

бизнес

бразилия

эль-ниньо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - ПРАЙМ. Цены на бразильский кофе могут вырасти в 2027 году из-за мощного Эль-Ниньо, который грозит обильными дождями в одних кофейных регионах страны и засухой в других, что может снизить урожайность и качество зерен, рассказала РИА Новости профессор бразильского Государственного университета Лондрины Марта де Толедо Бенасси. Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира. По прогнозу бразильского Национального центра мониторинга и предупреждения стихийных бедствий (Cemaden), Эль-Ниньо может сохраняться как минимум до первого квартала 2027 года, достигнув очень высокой интенсивности в период с ноября по январь. "Событие Эль-Ниньо может стать критическим фактором как для урожайности, так и для качества. Ожидается, что период с октября по февраль принесет сильные дожди, совпадающие с цветением в некоторых зонах арабики (Минас-Жерайс, Сан-Паулу), а также серьезный дефицит осадков на севере Эспириту-Санту и юге Баии, что снизит уровни водохранилищ для орошения в месяцы налива плодов у канефоры (робусты - ред.). Таким образом, существует вероятность снижения качества и сокращения производства, что ведет к росту цен", - сказала Бенасси. По словам профессора, изменение климата уже создает долгосрочные риски для кофейной отрасли Бразилии. Из-за повышения температур некоторые районы, традиционно используемые для выращивания арабики, в будущем могут стать непригодными для ее производства. Согласно исследованию американской организации Climate Central, опубликованному в феврале 2026 года, глобальное потепление привело к тому, что в 2021–2025 годах в Бразилии ежегодно было в среднем на 70 дней больше с температурой выше 30 градусов, опасной для выращивания кофе, чем было бы без влияния изменения климата. Одним из возможных решений Бенасси считает расширение выращивания робусты, которая лучше переносит жару и отличается более высокой урожайностью. Однако и этот вид кофе не защищен от климатических угроз. Как отмечается в исследовании специалистов Королевских ботанических садов Кью, опубликованном в августе в журнале Sustainable Development, робуста также чувствительна к засухам и в ряде регионов зависит от орошения. При этом Бенасси подчеркнула, что Бразилия традиционно стремится обеспечивать стабильность международной торговли и выполнять свои экспортные обязательства.

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бизнес, бразилия, эль-ниньо