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"Санта Бремор" разрешил "КДВ Яшкино" зарегистрировать бренд "Топ-топ"
"Санта Бремор" разрешил "КДВ Яшкино" зарегистрировать бренд "Топ-топ" - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Санта Бремор" разрешил "КДВ Яшкино" зарегистрировать бренд "Топ-топ"
Производитель кондитерских изделий кемеровское ООО "КДВ Яшкино", владеющее брендом "Топ-топ", разрешило рыбоперерабатывающему белорусско-германскому совместному | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T17:20+0300
2026-11-06T17:20+0300
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Производитель кондитерских изделий кемеровское ООО "КДВ Яшкино", владеющее брендом "Топ-топ", разрешило рыбоперерабатывающему белорусско-германскому совместному предприятию "Санта Бремор" зарегистрировать товарный знак "Топ", говорится в мировом соглашении, с которым ознакомилось РИА Новости.
Суд по интеллектуальным правам 5 ноября утвердил мировое соглашение и прекратил производство по иску "Санта Бремора" к "Яшкино". Истец требовал прекратить правовую охрану бренда ответчика "Топ-топ".
По условиям соглашения, "Яшкино" обязалось предоставить истцу разрешение на регистрацию своего товарного знака "Топ" для таких товаров единственного класса, как мороженое, йогурт замороженный, десерты замороженные, сорбет, лед, кубики льда, лед фруктовый и т.п.
За это "Санта Бремор" должен заплатить ответчику 300 тысяч рублей.
Товарный знак, принадлежащий "КДВ Яшкино", был зарегистрирован Роспатентом в 2010 году для единственного класса товаров, включающего вафли, пряники, печенье и другие кондитерские изделия.
Тверской суд Москвы в октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединение Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции их группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
Головная компания АО "Кондитерус Ком" владеет брендами "Яшкино" и "Кириешки".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Роспатент
"Санта Бремор" разрешил "КДВ Яшкино" зарегистрировать бренд "Топ-топ"
Суд разрешил "Санта Бремору" зарегистрировать товарный знак "Топ-топ"
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Производитель кондитерских изделий кемеровское ООО "КДВ Яшкино", владеющее брендом "Топ-топ", разрешило рыбоперерабатывающему белорусско-германскому совместному предприятию "Санта Бремор" зарегистрировать товарный знак "Топ", говорится в мировом соглашении, с которым ознакомилось РИА Новости.
Суд по интеллектуальным правам 5 ноября утвердил мировое соглашение и прекратил производство по иску "Санта Бремора" к "Яшкино". Истец требовал прекратить правовую охрану бренда ответчика "Топ-топ".
По условиям соглашения, "Яшкино" обязалось предоставить истцу разрешение на регистрацию своего товарного знака "Топ" для таких товаров единственного класса, как мороженое, йогурт замороженный, десерты замороженные, сорбет, лед, кубики льда, лед фруктовый и т.п.
За это "Санта Бремор" должен заплатить ответчику 300 тысяч рублей.
Товарный знак, принадлежащий "КДВ Яшкино", был зарегистрирован Роспатентом в 2010 году для единственного класса товаров, включающего вафли, пряники, печенье и другие кондитерские изделия.
Тверской суд Москвы в октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединение Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции их группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
Головная компания АО "Кондитерус Ком" владеет брендами "Яшкино" и "Кириешки".