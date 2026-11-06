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"Санта Бремор" разрешил "КДВ Яшкино" зарегистрировать бренд "Топ-топ"

"Санта Бремор" разрешил "КДВ Яшкино" зарегистрировать бренд "Топ-топ" - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Санта Бремор" разрешил "КДВ Яшкино" зарегистрировать бренд "Топ-топ"

Производитель кондитерских изделий кемеровское ООО "КДВ Яшкино", владеющее брендом "Топ-топ", разрешило рыбоперерабатывающему белорусско-германскому совместному | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T17:20+0300

2026-11-06T17:20+0300

2026-11-06T17:20+0300

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Производитель кондитерских изделий кемеровское ООО "КДВ Яшкино", владеющее брендом "Топ-топ", разрешило рыбоперерабатывающему белорусско-германскому совместному предприятию "Санта Бремор" зарегистрировать товарный знак "Топ", говорится в мировом соглашении, с которым ознакомилось РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам 5 ноября утвердил мировое соглашение и прекратил производство по иску "Санта Бремора" к "Яшкино". Истец требовал прекратить правовую охрану бренда ответчика "Топ-топ". По условиям соглашения, "Яшкино" обязалось предоставить истцу разрешение на регистрацию своего товарного знака "Топ" для таких товаров единственного класса, как мороженое, йогурт замороженный, десерты замороженные, сорбет, лед, кубики льда, лед фруктовый и т.п. За это "Санта Бремор" должен заплатить ответчику 300 тысяч рублей. Товарный знак, принадлежащий "КДВ Яшкино", был зарегистрирован Роспатентом в 2010 году для единственного класса товаров, включающего вафли, пряники, печенье и другие кондитерские изделия. Тверской суд Москвы в октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединение Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции их группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Головная компания АО "Кондитерус Ком" владеет брендами "Яшкино" и "Кириешки".

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