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Суд в Италии поместил бренды Patrizia Pepe и Dixie под внешнее управление

Суд в Италии поместил бренды Patrizia Pepe и Dixie под внешнее управление - 06.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Италии поместил бренды Patrizia Pepe и Dixie под внешнее управление

Итальянский суд поместил модные бренды Patrizia Pepe и Dixie под внешнее управление в связи с предполагаемой эксплуатацией труда иностранных рабочих их... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T21:08+0300

2026-11-06T21:08+0300

2026-11-06T21:08+0300

бизнес

албания

бангладеш

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Итальянский суд поместил модные бренды Patrizia Pepe и Dixie под внешнее управление в связи с предполагаемой эксплуатацией труда иностранных рабочих их подрядчиком, сообщает газета Nazione со ссылкой на постановление суда Флоренции. "Две компании из индустрии моды … переданы под судебное управление в связи с тем, что, согласно выводам следствия, они способствовали функционированию системы эксплуатации работников в производственной цепочке", - говорится в материале газеты. По ее данным, следствие выявило систему субподрядов, посредством которой обе компании передали часть производства на аутсорсинг компании, управляемой гражданами Албании, в отношении которых ведется расследование по подозрению в незаконном посредничестве при трудоустройстве, а также в эксплуатации работников. В ходе расследования удалось установить факт систематической эксплуатации работников из Албании и Бангладеш, которые зачастую были лишены необходимых возможностей для защиты своих прав. В частности, по данным газеты, речь идет о неадекватном уровне оплаты труда, изнурительных сменах, отказах в предоставлении отпусков и выходных, ненадлежащих коллективных трудовых договорах и фальсификации расчетных листов. В некоторых случаях речь шла о работе иностранных граждан без надлежащего разрешения на пребывание в стране. "Суд пришел к выводу, что две компании-заказчики по неосторожности способствовали эксплуатации (работников - ред.), не обеспечив должного контроля за предприятиями, которым они передавали заказы на производство", - говорится в материале. Издание поясняет, что внешнее управление вводится сроком на один год и не предполагает прекращение деятельности предприятий. Модные бренды должны будут внедрить дополнительные механизмы контроля и необходимые меры для устранения нарушений, выявленных в производственной цепочке.

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бизнес, албания, бангладеш