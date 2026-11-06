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Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой
Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой - 06.11.2026, ПРАЙМ
Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой
Часть клиентов "Ozon банка" испытывают сложности со входом и оплатой, специалисты уже устраняют проблему, средства клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:50+0300
2026-11-06T12:53+0300
банки
финансы
бизнес
ozon
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874984167.jpg?1793958817
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Часть клиентов "Ozon банка" испытывают сложности со входом и оплатой, специалисты уже устраняют проблему, средства клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "У части клиентов Ozon Банка сложности со входом и оплатой. Все деньги в безопасности. Специалисты уже устраняют проблему", - сообщили там. "Мы ожидаем, что все наши сервисы вернутся к стандартной работе в ближайшее время", - добавили в банке. По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 12.31 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 32 тысячи за последний час и 35 тысячи - за сутки.
https://1prime.ru/20261106/ozon-874982062.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, ozon
Банки, Финансы, Бизнес, Ozon
12:50 06.11.2026 (обновлено: 12:53 06.11.2026)
 
Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой

"Ozon Банк": часть клиентов испытывает сложности со входом и оплатой

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Часть клиентов "Ozon банка" испытывают сложности со входом и оплатой, специалисты уже устраняют проблему, средства клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"У части клиентов Ozon Банка сложности со входом и оплатой. Все деньги в безопасности. Специалисты уже устраняют проблему", - сообщили там.
"Мы ожидаем, что все наши сервисы вернутся к стандартной работе в ближайшее время", - добавили в банке.
По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 12.31 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 32 тысячи за последний час и 35 тысячи - за сутки.
В работе "Ozon банка" произошел сбой
12:10
 
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