https://1prime.ru/20261106/chast-874984167.html

Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой

Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой - 06.11.2026, ПРАЙМ

Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой

Часть клиентов "Ozon банка" испытывают сложности со входом и оплатой, специалисты уже устраняют проблему, средства клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:50+0300

2026-11-06T12:50+0300

2026-11-06T12:53+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Часть клиентов "Ozon банка" испытывают сложности со входом и оплатой, специалисты уже устраняют проблему, средства клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "У части клиентов Ozon Банка сложности со входом и оплатой. Все деньги в безопасности. Специалисты уже устраняют проблему", - сообщили там. "Мы ожидаем, что все наши сервисы вернутся к стандартной работе в ближайшее время", - добавили в банке. По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 12.31 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 32 тысячи за последний час и 35 тысячи - за сутки.

https://1prime.ru/20261106/ozon-874982062.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, бизнес, ozon