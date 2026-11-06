https://1prime.ru/20261106/chast-874984167.html
Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой
Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой - 06.11.2026, ПРАЙМ
Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой
Часть клиентов "Ozon банка" испытывают сложности со входом и оплатой, специалисты уже устраняют проблему, средства клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:50+0300
2026-11-06T12:50+0300
2026-11-06T12:53+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Часть клиентов "Ozon банка" испытывают сложности со входом и оплатой, специалисты уже устраняют проблему, средства клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "У части клиентов Ozon Банка сложности со входом и оплатой. Все деньги в безопасности. Специалисты уже устраняют проблему", - сообщили там. "Мы ожидаем, что все наши сервисы вернутся к стандартной работе в ближайшее время", - добавили в банке. По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 12.31 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 32 тысячи за последний час и 35 тысячи - за сутки.
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банки, финансы, бизнес, ozon
Банки, Финансы, Бизнес, Ozon
Часть клиентов Ozon банка испытывают сложности со входом и оплатой
"Ozon Банк": часть клиентов испытывает сложности со входом и оплатой
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Часть клиентов "Ozon банка" испытывают сложности со входом и оплатой, специалисты уже устраняют проблему, средства клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"У части клиентов Ozon Банка сложности со входом и оплатой. Все деньги в безопасности. Специалисты уже устраняют проблему", - сообщили там.
"Мы ожидаем, что все наши сервисы вернутся к стандартной работе в ближайшее время", - добавили в банке.
По данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 12.31 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 32 тысячи за последний час и 35 тысячи - за сутки.
В работе "Ozon банка" произошел сбой