https://1prime.ru/20261106/chekunkov-874971648.html

В Минвостокразвития прокомментировали арест судна "Профессор Молчанов"

В Минвостокразвития прокомментировали арест судна "Профессор Молчанов" - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Минвостокразвития прокомментировали арест судна "Профессор Молчанов"

Российская сторона в деле арестованного на Шпицбергене научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" делает все возможное для того, чтобы ее аргументы... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T08:55+0300

2026-11-06T08:55+0300

2026-11-06T08:55+0300

россия

норвегия

алексей чекунков

мария захарова

минвостокразвития

нафтогаз украины

мид рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874971648.jpg?1793944516

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона в деле арестованного на Шпицбергене научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" делает все возможное для того, чтобы ее аргументы были услышаны судом, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Судно было арестовано в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Согласно решению норвежского окружного суда Норд-Тромса и Сеньи, первая инстанция отклонила поданную жалобу на арест судна и оставила решение в силе. Как заявляли РИА Новости в суде, это решение может быть обжаловано в норвежском апелляционном суде Холугаланда. "Мы делаем все возможное для того, чтобы наши аргументы были услышаны судом", - сказал агентству министр. Глава Минвостокразвития ранее называл арест судна нарушением международного права и подчеркивал, что Россия продолжит работу по его освобождению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест судна хорошо продуманной операцией и попыткой ограничить присутствие России на Шпицбергене. По ее словам, РФ будет всячески противодействовать попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге.

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, норвегия, алексей чекунков, мария захарова, минвостокразвития, нафтогаз украины, мид рф