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В Минвостокразвития прокомментировали арест судна "Профессор Молчанов"
В Минвостокразвития прокомментировали арест судна "Профессор Молчанов" - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Минвостокразвития прокомментировали арест судна "Профессор Молчанов"
Российская сторона в деле арестованного на Шпицбергене научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" делает все возможное для того, чтобы ее аргументы... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:55+0300
2026-11-06T08:55+0300
2026-11-06T08:55+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона в деле арестованного на Шпицбергене научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" делает все возможное для того, чтобы ее аргументы были услышаны судом, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Судно было арестовано в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Согласно решению норвежского окружного суда Норд-Тромса и Сеньи, первая инстанция отклонила поданную жалобу на арест судна и оставила решение в силе. Как заявляли РИА Новости в суде, это решение может быть обжаловано в норвежском апелляционном суде Холугаланда. "Мы делаем все возможное для того, чтобы наши аргументы были услышаны судом", - сказал агентству министр. Глава Минвостокразвития ранее называл арест судна нарушением международного права и подчеркивал, что Россия продолжит работу по его освобождению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест судна хорошо продуманной операцией и попыткой ограничить присутствие России на Шпицбергене. По ее словам, РФ будет всячески противодействовать попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге.
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россия, норвегия, алексей чекунков, мария захарова, минвостокразвития, нафтогаз украины, мид рф
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Алексей Чекунков, Мария Захарова, Минвостокразвития, Нафтогаз Украины, МИД РФ
В Минвостокразвития прокомментировали арест судна "Профессор Молчанов"
Глава Минвостокразвития Чекунков: РФ делает все, чтобы ее аргументы были услышаны судом