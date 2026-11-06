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Чернышенко рассказал о росте въездного потока в Россию

Чернышенко рассказал о росте въездного потока в Россию - 06.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о росте въездного потока в Россию

Количество поездок иностранных туристов в Россию к концу 2026 года может превысить 6 миллионов, при этом в январе-сентябре въездной поток вырос на 17,5% в... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:10+0300

2026-11-06T12:10+0300

2026-11-06T12:10+0300

бизнес

туризм

россия

китай

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Количество поездок иностранных туристов в Россию к концу 2026 года может превысить 6 миллионов, при этом в январе-сентябре въездной поток вырос на 17,5% в годовом выражении и превысил 4 миллиона зарубежных гостей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Отрадно, что въездной поток вырос на 17,5%. Мы видим, что за 9 месяцев нашу страну посетило больше 4 миллионов иностранных туристов. И рассчитываем, что по итогам года выйдем на цифру более чем 6 миллионов поездок", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По словам Чернышенко, на таких результатах сказывается запуск электронных виз, безвизового режима с Китаем, расширение авиасообщения, а также продвижение бренда России за рубежом. Вице-премьер поручил регионам совместно с отраслью, министерствами и ведомствами продолжить работу по повышению привлекательности регионов как для российских граждан, так и для иностранных гостей.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, китай, дмитрий чернышенко