https://1prime.ru/20261106/chernyshenko-874982139.html
Чернышенко рассказал о росте въездного потока в Россию
Чернышенко рассказал о росте въездного потока в Россию - 06.11.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о росте въездного потока в Россию
Количество поездок иностранных туристов в Россию к концу 2026 года может превысить 6 миллионов, при этом в январе-сентябре въездной поток вырос на 17,5% в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:10+0300
2026-11-06T12:10+0300
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бизнес
туризм
россия
китай
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Количество поездок иностранных туристов в Россию к концу 2026 года может превысить 6 миллионов, при этом в январе-сентябре въездной поток вырос на 17,5% в годовом выражении и превысил 4 миллиона зарубежных гостей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Отрадно, что въездной поток вырос на 17,5%. Мы видим, что за 9 месяцев нашу страну посетило больше 4 миллионов иностранных туристов. И рассчитываем, что по итогам года выйдем на цифру более чем 6 миллионов поездок", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По словам Чернышенко, на таких результатах сказывается запуск электронных виз, безвизового режима с Китаем, расширение авиасообщения, а также продвижение бренда России за рубежом.
Вице-премьер поручил регионам совместно с отраслью, министерствами и ведомствами продолжить работу по повышению привлекательности регионов как для российских граждан, так и для иностранных гостей.
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бизнес, туризм, россия, китай, дмитрий чернышенко
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о росте въездного потока в Россию
Чернышенко: число поездок иностранных туристов в Россию может превысить 6 миллионов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Количество поездок иностранных туристов в Россию к концу 2026 года может превысить 6 миллионов, при этом в январе-сентябре въездной поток вырос на 17,5% в годовом выражении и превысил 4 миллиона зарубежных гостей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Отрадно, что въездной поток вырос на 17,5%. Мы видим, что за 9 месяцев нашу страну посетило больше 4 миллионов иностранных туристов. И рассчитываем, что по итогам года выйдем на цифру более чем 6 миллионов поездок", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По словам Чернышенко, на таких результатах сказывается запуск электронных виз, безвизового режима с Китаем, расширение авиасообщения, а также продвижение бренда России за рубежом.
Вице-премьер поручил регионам совместно с отраслью, министерствами и ведомствами продолжить работу по повышению привлекательности регионов как для российских граждан, так и для иностранных гостей.