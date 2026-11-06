https://1prime.ru/20261106/chernyshenko-874982213.html
Чернышенко: летом в России работало около 31 тысячи гостиниц и отелей
Чернышенко: летом в России работало около 31 тысячи гостиниц и отелей - 06.11.2026, ПРАЙМ
Чернышенко: летом в России работало около 31 тысячи гостиниц и отелей
Летом в России работало порядка 31 тысячи гостиниц и отелей с номерным фондом более 1 миллиона, а также около 10 тысяч гостевых домов на 90 тысяч номеров,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:10+0300
2026-11-06T12:10+0300
2026-11-06T12:10+0300
туризм
бизнес
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Летом в России работало порядка 31 тысячи гостиниц и отелей с номерным фондом более 1 миллиона, а также около 10 тысяч гостевых домов на 90 тысяч номеров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Летом функционировало порядка 31 тысячи классифицированных средств размещения с номерным фондом более 1 миллиона, а также порядка 10 тысяч гостевых домов с номерным фондом 90 тысяч",- сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По его словам, летом впервые был применен механизм регулирования гостевых домов, что сыграло большую роль в "обелении" номерного фонда.
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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко: летом в России работало около 31 тысячи гостиниц и отелей
Чернышенко: летом в России работало 31 тыс гостиниц и отелей с номерным фондом более 1 млн
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Летом в России работало порядка 31 тысячи гостиниц и отелей с номерным фондом более 1 миллиона, а также около 10 тысяч гостевых домов на 90 тысяч номеров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Летом функционировало порядка 31 тысячи классифицированных средств размещения с номерным фондом более 1 миллиона, а также порядка 10 тысяч гостевых домов с номерным фондом 90 тысяч",- сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По его словам, летом впервые был применен механизм регулирования гостевых домов, что сыграло большую роль в "обелении" номерного фонда.