https://1prime.ru/20261106/chernyshenko-874982213.html

Чернышенко: летом в России работало около 31 тысячи гостиниц и отелей

Чернышенко: летом в России работало около 31 тысячи гостиниц и отелей - 06.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко: летом в России работало около 31 тысячи гостиниц и отелей

Летом в России работало порядка 31 тысячи гостиниц и отелей с номерным фондом более 1 миллиона, а также около 10 тысяч гостевых домов на 90 тысяч номеров,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:10+0300

2026-11-06T12:10+0300

2026-11-06T12:10+0300

туризм

бизнес

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Летом в России работало порядка 31 тысячи гостиниц и отелей с номерным фондом более 1 миллиона, а также около 10 тысяч гостевых домов на 90 тысяч номеров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Летом функционировало порядка 31 тысячи классифицированных средств размещения с номерным фондом более 1 миллиона, а также порядка 10 тысяч гостевых домов с номерным фондом 90 тысяч",- сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По его словам, летом впервые был применен механизм регулирования гостевых домов, что сыграло большую роль в "обелении" номерного фонда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко